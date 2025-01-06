https://ria.ru/20250106/gaza-1992692391.html
В ВОЗ рассказали о смерти семи новорожденных в Газе
В ВОЗ рассказали о смерти семи новорожденных в Газе - РИА Новости, 06.01.2025
В ВОЗ рассказали о смерти семи новорожденных в Газе
По меньшей мере семь новорожденных умерли от переохлаждения в Газе в декабре, и еще больше находятся в опасности, сообщил глава Всемирной организации... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:39:00+03:00
2025-01-06T21:39:00+03:00
2025-01-06T21:48:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере семь новорожденных умерли от переохлаждения в Газе в декабре, и еще больше находятся в опасности, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X."По меньшей мере семь новорожденных умерли от переохлаждения в Газе в декабре, и еще больше детей находятся в опасности. Каждый ребенок заслуживает здорового и безопасного начала жизни, но дети Газы расплачиваются за войну своей собственной жизнью", - сказано в публикации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250106/gaza-1992686381.html
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В мире, Израиль, Россия, Москва, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
В ВОЗ рассказали о смерти семи новорожденных в Газе
Глава ВОЗ Гебрейесус: в Газе от переохлаждения умерли семь новорожденных