https://ria.ru/20250106/gaza-1992686381.html

В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН

В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН - РИА Новости, 06.01.2025

В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила об обстреле трех автомобилей, в которых находились ее сотрудники, со стороны израильских войск на... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:48:00+03:00

2025-01-06T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила об обстреле трех автомобилей, в которых находились ее сотрудники, со стороны израильских войск на въезде в сектор Газа, обошлось без пострадавших. "Всемирная продовольственная программа (ВПП) решительно осуждает ужасающий инцидент, произошедший 5 января, когда четко обозначенный конвой ВПП был обстрелян израильскими войсками недалеко от контрольно-пропускного пункта Вади-Газа, в результате чего жизни наших сотрудников оказались под огромной угрозой, а транспортные средства оказались обездвижены", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что всего в трех автомобилях ехали восемь сотрудников. По меньшей мере 16 пуль попали в автомобили, однако никто из пассажиров не пострадал.

https://ria.ru/20250103/izrail-1992415234.html

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в мире, оон, израиль, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, палестина