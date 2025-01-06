https://ria.ru/20250106/gaza-1992686381.html
В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН
В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН - РИА Новости, 06.01.2025
В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила об обстреле трех автомобилей, в которых находились ее сотрудники, со стороны израильских войск на... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:48:00+03:00
2025-01-06T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила об обстреле трех автомобилей, в которых находились ее сотрудники, со стороны израильских войск на въезде в сектор Газа, обошлось без пострадавших. "Всемирная продовольственная программа (ВПП) решительно осуждает ужасающий инцидент, произошедший 5 января, когда четко обозначенный конвой ВПП был обстрелян израильскими войсками недалеко от контрольно-пропускного пункта Вади-Газа, в результате чего жизни наших сотрудников оказались под огромной угрозой, а транспортные средства оказались обездвижены", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что всего в трех автомобилях ехали восемь сотрудников. По меньшей мере 16 пуль попали в автомобили, однако никто из пассажиров не пострадал.
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в мире, оон, израиль, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, палестина
В мире, ООН, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Палестина
В Газе обстреляли три автомобиля с сотрудниками ВПП ООН
ВПП ООН сообщила об обстреле трех автомобилей с сотрудниками на въезде в Газу
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила об обстреле трех автомобилей, в которых находились ее сотрудники, со стороны израильских войск на въезде в сектор Газа, обошлось без пострадавших.
"Всемирная продовольственная программа (ВПП) решительно осуждает ужасающий инцидент, произошедший 5 января, когда четко обозначенный конвой ВПП был обстрелян израильскими войсками недалеко от контрольно-пропускного пункта Вади-Газа, в результате чего жизни наших сотрудников оказались под огромной угрозой, а транспортные средства оказались обездвижены", - говорится в заявлении организации.
Отмечается, что всего в трех автомобилях ехали восемь сотрудников. По меньшей мере 16 пуль попали в автомобили, однако никто из пассажиров не пострадал.