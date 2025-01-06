https://ria.ru/20250106/film-1992638178.html
Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус"
Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус" - РИА Новости, 06.01.2025
Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус"
Лента режиссера Брэди Корбета "Бруталист" победила в нескольких номинациях кинопремии "Золотой глобус", картина стала "лучшим фильмом-драмой". РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:50:00+03:00
2025-01-06T08:50:00+03:00
2025-01-06T16:39:00+03:00
шоубиз
в мире
кино
золотой глобус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992672274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1165cee915175913006e0c523663e2d.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Лента режиссера Брэди Корбета "Бруталист" победила в нескольких номинациях кинопремии "Золотой глобус", картина стала "лучшим фильмом-драмой". Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус " прошла в ночь на 6 января по московскому времени. Трансляцию ввел телеканал CBS News. Актер фильма Эдриен Броуди победил в номинации "лучшая мужская роль" в драме. Режиссер фильма Брэди Корбет получил награду как лучший режиссер. Газета New York Times добавляет, что среди претендентов на номинацию за лучший фильм-драму были также фильмы "Конклав", "Дюна: часть вторая", "Совершенный незнакомец", "Пятое сентября" и "Мальчишки из Никеля". Список претендентов на "Золотой глобус" был объявлен на пресс-конференции в декабре. По несколько номинаций у сериалов "Медведь", "Сегун", "Настоящий детектив" и "Пингвин". Российский актер Юра Борисов был выдвинут на премию "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Анора", однако победителем в данной номинации объявлен американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".
https://ria.ru/20241224/nolan-1991095998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992672274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d94f9e0b065a07f4a09a96872a22a167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кино, золотой глобус
Шоубиз, В мире, кино, Золотой глобус
Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус"
Фильм "Бруталист" победил в нескольких номинациях кинопремии "Золотой глобус"
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Лента режиссера Брэди Корбета "Бруталист" победила в нескольких номинациях кинопремии
"Золотой глобус", картина стала "лучшим фильмом-драмой".
Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус " прошла в ночь на 6 января по московскому времени. Трансляцию ввел телеканал CBS News.
Актер фильма Эдриен Броуди победил в номинации "лучшая мужская роль" в драме. Режиссер фильма Брэди Корбет получил награду как лучший режиссер.
Газета New York Times добавляет, что среди претендентов на номинацию за лучший фильм-драму были также фильмы "Конклав", "Дюна: часть вторая", "Совершенный незнакомец", "Пятое сентября" и "Мальчишки из Никеля".
Список претендентов на "Золотой глобус" был объявлен на пресс-конференции в декабре. По несколько номинаций у сериалов "Медведь", "Сегун", "Настоящий детектив" и "Пингвин". Российский актер Юра Борисов был выдвинут на премию "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Анора", однако победителем в данной номинации объявлен американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".