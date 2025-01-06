https://ria.ru/20250106/film-1992638178.html

Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус"

Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус" - РИА Новости, 06.01.2025

Фильм "Бруталист" получил "Золотой глобус"

Лента режиссера Брэди Корбета "Бруталист" победила в нескольких номинациях кинопремии "Золотой глобус", картина стала "лучшим фильмом-драмой". РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:50:00+03:00

2025-01-06T08:50:00+03:00

2025-01-06T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Лента режиссера Брэди Корбета "Бруталист" победила в нескольких номинациях кинопремии "Золотой глобус", картина стала "лучшим фильмом-драмой". Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус " прошла в ночь на 6 января по московскому времени. Трансляцию ввел телеканал CBS News. Актер фильма Эдриен Броуди победил в номинации "лучшая мужская роль" в драме. Режиссер фильма Брэди Корбет получил награду как лучший режиссер. Газета New York Times добавляет, что среди претендентов на номинацию за лучший фильм-драму были также фильмы "Конклав", "Дюна: часть вторая", "Совершенный незнакомец", "Пятое сентября" и "Мальчишки из Никеля". Список претендентов на "Золотой глобус" был объявлен на пресс-конференции в декабре. По несколько номинаций у сериалов "Медведь", "Сегун", "Настоящий детектив" и "Пингвин". Российский актер Юра Борисов был выдвинут на премию "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Анора", однако победителем в данной номинации объявлен американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

https://ria.ru/20241224/nolan-1991095998.html

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в мире, кино, золотой глобус