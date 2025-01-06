https://ria.ru/20250106/belousov-1992666195.html

Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово

Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово - РИА Новости, 06.01.2025

Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР, РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:07:00+03:00

2025-01-06T15:07:00+03:00

2025-01-06T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курахово

донецкая народная республика

андрей белоусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:41:2862:1650_1920x0_80_0_0_fa7380192cc48e6ad2dde12a11f388e0.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР, сообщили в министерстве. Министр направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А.В. Захарченко. "С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач", – говорится в телеграмме главы минобороны. Также Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. "Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих Армии России и войдет в историю ратных подвигов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", – подчеркнул Белоусов. В ведомстве отметили, что за проявленное мужество и героизм более 5,5 тысячи военнослужащих соединения удостоены государственных и ведомственных наград. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курахово

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курахово, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)