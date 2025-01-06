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Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
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15:07 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/belousov-1992666195.html
Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово
Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР, РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:07:00+03:00
2025-01-06T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР, сообщили в министерстве. Министр направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А.В. Захарченко. "С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач", – говорится в телеграмме главы минобороны. Также Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. "Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих Армии России и войдет в историю ратных подвигов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", – подчеркнул Белоусов. В ведомстве отметили, что за проявленное мужество и героизм более 5,5 тысячи военнослужащих соединения удостоены государственных и ведомственных наград. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курахово
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россия, курахово, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил военных, освободивших Курахово

Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Курахово

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР, сообщили в министерстве.
Министр направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А.В. Захарченко.
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"С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач", – говорится в телеграмме главы минобороны.
Также Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады.
"Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих Армии России и войдет в историю ратных подвигов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", – подчеркнул Белоусов.
В ведомстве отметили, что за проявленное мужество и героизм более 5,5 тысячи военнослужащих соединения удостоены государственных и ведомственных наград.
В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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