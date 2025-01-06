Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд из-за решения Байдена
Nippon Steel и U.S.Steel подали в суд из-за решения Байдена по блокировке сделки
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Японский концерн Nippon Steel и американская сталелитейная компания U.S. Steel подали в суд два иска в связи с решением американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов, следует из их совместного заявления.
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"Nippon Steel и U.S. Steel подают несколько исков в ответ на неправомерное вмешательство в предполагаемое приобретение U.S. Steel", — говорится в заявлении.
Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.
Байден ранее заблокировал сделку по приобретению U.S. Steel японским концерном Nippon Steel. По словам президента, она представляла угрозу национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции.
О намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов Nippon Steel заявила в декабре прошлого года. В результате американская компания станет дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на нацбезопасность и надежность функционирования цепочек поставок.
Весной U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана.
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