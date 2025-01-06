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Трое претендентов на пост президента Абхазии снялись с предвыборной гонки - РИА Новости, 06.01.2025
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17:54 06.01.2025 (обновлено: 18:03 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/abkhaziya-1992678354.html
Трое претендентов на пост президента Абхазии снялись с предвыборной гонки
Трое претендентов на пост президента Абхазии снялись с предвыборной гонки - РИА Новости, 06.01.2025
Трое претендентов на пост президента Абхазии снялись с предвыборной гонки
Три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента Абхазии - Кана Кварчии, Шамиля Адзинбы и Беслана Квицинии - отозвали свои документы из ЦИК,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:54:00+03:00
2025-01-06T18:03:00+03:00
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кан кварчия
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СУХУМ, 6 янв - РИА Новости. Три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента Абхазии - Кана Кварчии, Шамиля Адзинбы и Беслана Квицинии - отозвали свои документы из ЦИК, рассказал в ходе брифинга председатель ЦИКа Дмитрий Маршания."Три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента Абхазии, Кана Кварчии, Шамиля Адзинбы и Беслана Квицинии, отозвали свои документы из ЦИКа. Кан Кварчия – по состоянию здоровья, Беслан Квициния не дал своего согласия быть кандидатом, а Шамиль Адзинба написал заявление от партии о том, что снимает свою кандидатуру", - рассказал Маршания.Всего ЦИК Абхазии принял подписные листы от пяти инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Это группы Бадры Гунбы, Олега Барцица, Адгура Ардзинбы, Роберта Аршбы, Адгура Хурхумала."В последний день регистрации, 6 января, у нас зарегистрировано пять инициативных групп. Далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты", - рассказал глава абхазского ЦИКа.Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.Президент Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241230/abkhaziya-1992101166.html
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политика, абхазия, в мире, цик абхазии, кан кварчия, адгур ардзинба
Политика, Абхазия, В мире, ЦИК Абхазии, Кан Кварчия, Адгур Ардзинба
Трое претендентов на пост президента Абхазии снялись с предвыборной гонки

ЦИК Абхазии: три группы по выдвижению на пост президента отозвали документы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 6 янв - РИА Новости. Три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента Абхазии - Кана Кварчии, Шамиля Адзинбы и Беслана Квицинии - отозвали свои документы из ЦИК, рассказал в ходе брифинга председатель ЦИКа Дмитрий Маршания.
"Три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента Абхазии, Кана Кварчии, Шамиля Адзинбы и Беслана Квицинии, отозвали свои документы из ЦИКа. Кан Кварчия – по состоянию здоровья, Беслан Квициния не дал своего согласия быть кандидатом, а Шамиль Адзинба написал заявление от партии о том, что снимает свою кандидатуру", - рассказал Маршания.
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Всего ЦИК Абхазии принял подписные листы от пяти инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Это группы Бадры Гунбы, Олега Барцица, Адгура Ардзинбы, Роберта Аршбы, Адгура Хурхумала.
"В последний день регистрации, 6 января, у нас зарегистрировано пять инициативных групп. Далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты", - рассказал глава абхазского ЦИКа.
Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.
Президент Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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