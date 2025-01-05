https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992545129.html
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания - РИА Новости, 05.01.2025
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T04:52:00+03:00
2025-01-05T04:52:00+03:00
2025-01-05T04:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр мартемьянов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Ко мне в больницу приехал следователь Следственного комитета, взял у меня показания об обстоятельствах гибели Александра Мартемьянова", - рассказал Романенко. По его словам, сотрудники СК спросили обоих корреспондентов РИА Новости, которые были в автомобиле, о деталях и обстоятельствах трагедии. Кевхиев подтвердил, что также общался с представителями СК.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
https://ria.ru/20250105/zakharova-1992537842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мартемьянов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Мартемьянов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания
Журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" в ДНР