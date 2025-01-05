Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 05.01.2025 (обновлено: 04:53 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992545129.html
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания - РИА Новости, 05.01.2025
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T04:52:00+03:00
2025-01-05T04:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр мартемьянов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15392/39/153923930_0:0:341:192_1920x0_80_0_0_579b7669a5741661a38b3cb046cddb30.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Ко мне в больницу приехал следователь Следственного комитета, взял у меня показания об обстоятельствах гибели Александра Мартемьянова", - рассказал Романенко. По его словам, сотрудники СК спросили обоих корреспондентов РИА Новости, которые были в автомобиле, о деталях и обстоятельствах трагедии. Кевхиев подтвердил, что также общался с представителями СК.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
https://ria.ru/20250105/zakharova-1992537842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15392/39/153923930_43:0:299:192_1920x0_80_0_0_9b8cb95f19191f754e243ec5f61ee0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр мартемьянов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Мартемьянов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания

Журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" в ДНР

© РИА Новости / Антон ДенисовГорящая машина
Горящая машина - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Горящая машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР
Вчера, 22:54
"Ко мне в больницу приехал следователь Следственного комитета, взял у меня показания об обстоятельствах гибели Александра Мартемьянова", - рассказал Романенко.
По его словам, сотрудники СК спросили обоих корреспондентов РИА Новости, которые были в автомобиле, о деталях и обстоятельствах трагедии.
Кевхиев подтвердил, что также общался с представителями СК.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста
00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр МартемьяновСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала