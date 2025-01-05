https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992545129.html

Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания

Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания - РИА Новости, 05.01.2025

Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты РИА Новости дали показания

Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T04:52:00+03:00

2025-01-05T04:52:00+03:00

2025-01-05T04:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр мартемьянов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания о гибели военкора "Известий" Александра Мартемьянова. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Ко мне в больницу приехал следователь Следственного комитета, взял у меня показания об обстоятельствах гибели Александра Мартемьянова", - рассказал Романенко. По его словам, сотрудники СК спросили обоих корреспондентов РИА Новости, которые были в автомобиле, о деталях и обстоятельствах трагедии. Кевхиев подтвердил, что также общался с представителями СК.

https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html

https://ria.ru/20250105/zakharova-1992537842.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр мартемьянов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия