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Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
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00:15 05.01.2025 (обновлено: 01:52 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992536880.html
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий"
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий"
Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО журналистов "Известий" Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, отметив... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:15:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
общество
горловка
харьковская область
максут шадаев
александр мартемьянов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО журналистов "Известий" Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, отметив готовность оказать поддержку пострадавшим и помощь близким погибших.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы."Сотрудники СМИ не могли быть военной целью, они находились в гражданском автомобиле - возвращались со съемок из Горловки, где сегодня от направленного сброса БПЛА пострадали мирные жители. На трассе Донецк-Горловка журналисты вынуждены были остановиться из-за пробитых колес. В это время машину атаковал украинский дрон", - заявил Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры.Он отметил, что это уже вторая трагедия за последнее время - ранее в Харьковской области в результате атаки дрона был ранен экс-редактор "Известий" Максим Елисеев, который позже скончался в военном госпитале им. Вишневского."Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы помочь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать необходимую поддержку", - заключил министр.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
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общество, горловка, харьковская область, максут шадаев, александр мартемьянов
Общество, Горловка, Харьковская область, Максут Шадаев, Александр Мартемьянов
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий"

Глава Минцифры готов оказать помощь родным погибших журналистов "Известий"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО журналистов "Известий" Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, отметив готовность оказать поддержку пострадавшим и помощь близким погибших.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.
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"Сотрудники СМИ не могли быть военной целью, они находились в гражданском автомобиле - возвращались со съемок из Горловки, где сегодня от направленного сброса БПЛА пострадали мирные жители. На трассе Донецк-Горловка журналисты вынуждены были остановиться из-за пробитых колес. В это время машину атаковал украинский дрон", - заявил Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры.
Он отметил, что это уже вторая трагедия за последнее время - ранее в Харьковской области в результате атаки дрона был ранен экс-редактор "Известий" Максим Елисеев, который позже скончался в военном госпитале им. Вишневского.
"Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы помочь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать необходимую поддержку", - заключил министр.
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