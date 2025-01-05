Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий"
Глава Минцифры готов оказать помощь родным погибших журналистов "Известий"
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО журналистов "Известий" Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, отметив готовность оказать поддержку пострадавшим и помощь близким погибших.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.
"Сотрудники СМИ не могли быть военной целью, они находились в гражданском автомобиле - возвращались со съемок из Горловки, где сегодня от направленного сброса БПЛА пострадали мирные жители. На трассе Донецк-Горловка журналисты вынуждены были остановиться из-за пробитых колес. В это время машину атаковал украинский дрон", - заявил Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры.
Он отметил, что это уже вторая трагедия за последнее время - ранее в Харьковской области в результате атаки дрона был ранен экс-редактор "Известий" Максим Елисеев, который позже скончался в военном госпитале им. Вишневского.
"Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы помочь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать необходимую поддержку", - заключил министр.
В Луганске почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
15 декабря 2024, 10:13