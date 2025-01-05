https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992536880.html

Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий"

Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025

Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели журналистов "Известий"

Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО журналистов "Известий" Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, отметив... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:15:00+03:00

2025-01-05T00:15:00+03:00

2025-01-05T01:52:00+03:00

общество

горловка

харьковская область

максут шадаев

александр мартемьянов

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО журналистов "Известий" Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, отметив готовность оказать поддержку пострадавшим и помощь близким погибших.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы."Сотрудники СМИ не могли быть военной целью, они находились в гражданском автомобиле - возвращались со съемок из Горловки, где сегодня от направленного сброса БПЛА пострадали мирные жители. На трассе Донецк-Горловка журналисты вынуждены были остановиться из-за пробитых колес. В это время машину атаковал украинский дрон", - заявил Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры.Он отметил, что это уже вторая трагедия за последнее время - ранее в Харьковской области в результате атаки дрона был ранен экс-редактор "Известий" Максим Елисеев, который позже скончался в военном госпитале им. Вишневского."Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы помочь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать необходимую поддержку", - заключил министр.

https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html

https://ria.ru/20241215/lugansk-1989288284.html

горловка

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Дарья Буймова

общество, горловка, харьковская область, максут шадаев, александр мартемьянов