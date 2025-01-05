https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992546494.html
Журналист РИА Новости нашел у сердца осколок, застрявший в одежде
Журналист РИА Новости нашел у сердца осколок, застрявший в одежде - РИА Новости, 05.01.2025
Журналист РИА Новости нашел у сердца осколок, застрявший в одежде
Журналист РИА Новости Максим Романенко рассказал, что после атаки украинского дрона-камикадзе в ДНР нашел у сердца осколок, застрявший в одежде. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:35:00+03:00
2025-01-05T05:35:00+03:00
2025-01-05T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
александр мартемьянов
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналист РИА Новости Максим Романенко рассказал, что после атаки украинского дрона-камикадзе в ДНР нашел у сердца осколок, застрявший в одежде. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. Журналисты РИА Новости рассказали, что после атаки дрона они выбежали из машины и осмотрели друг друга на предмет травм, после военные эвакуировали их в Донецк. "Только после эвакуации я обнаружил небольшую ссадину у себя на груди в области сердца. В этом же месте в одежде застрял маленький металлический осколок", - сказал Романенко. По его словам, в результате обследования в травматологии осколков и поражающих элементов в теле не было обнаружено.
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992545129.html
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Александр Мартемьянов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Журналист РИА Новости нашел у сердца осколок, застрявший в одежде
Журналист РИА Новости Романенко нашел у сердца осколок, застрявший в одежде