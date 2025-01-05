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Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 05.01.2025 (обновлено: 12:17 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/yug-1992565711.html
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
янтарный
северск
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и пикап.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992565095.html
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в мире, янтарный, северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Янтарный, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 военных в районе Янтарного, Кирово и Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и пикап.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯнтарныйСеверскЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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