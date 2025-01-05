https://ria.ru/20250105/yug-1992565711.html

Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025

Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:13:00+03:00

2025-01-05T12:13:00+03:00

2025-01-05T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и пикап.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992565095.html

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