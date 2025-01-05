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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 05.01.2025 (обновлено: 11:41 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/vzryvy-1992558931.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:46:00+03:00
2025-01-05T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в посте.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ДСНС Херсонской областиСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Херсонской области
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ДСНС Херсонской области
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
Херсоне слышны взрывы", — говорится в посте.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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