https://ria.ru/20250105/vzryvy-1992558931.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025

В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:46:00+03:00

2025-01-05T10:46:00+03:00

2025-01-05T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в посте.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область