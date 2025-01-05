Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей
МВД с 5 февраля 2025 года сможет самостоятельно выдворять иностранцев из России
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ с 5 февраля 2025 года смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступят в силу 5 февраля 2025 года.
"Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - поясняется на официальном сайте МВД РФ.
Полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители.
Кроме того, за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, принимать решение о выдворении из России будут вправе начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.
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