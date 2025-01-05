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Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей - РИА Новости, 05.01.2025
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13:15 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/vydvorenie-1992572501.html
Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей
Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей - РИА Новости, 05.01.2025
Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей
Сотрудники МВД РФ с 5 февраля 2025 года смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:15:00+03:00
2025-01-05T13:15:00+03:00
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ с 5 февраля 2025 года смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ. Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступят в силу 5 февраля 2025 года. "Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - поясняется на официальном сайте МВД РФ. Полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители. Кроме того, за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, принимать решение о выдворении из России будут вправе начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей

МВД с 5 февраля 2025 года сможет самостоятельно выдворять иностранцев из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ с 5 февраля 2025 года смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступят в силу 5 февраля 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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"Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - поясняется на официальном сайте МВД РФ.
Полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители.
Кроме того, за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, принимать решение о выдворении из России будут вправе начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.
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