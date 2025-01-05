https://ria.ru/20250105/vydvorenie-1992572501.html

Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей

Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей - РИА Новости, 05.01.2025

Полиция с 5 февраля сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей

Сотрудники МВД РФ с 5 февраля 2025 года смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:15:00+03:00

2025-01-05T13:15:00+03:00

2025-01-05T13:15:00+03:00

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ с 5 февраля 2025 года смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ. Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступят в силу 5 февраля 2025 года. "Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - поясняется на официальном сайте МВД РФ. Полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители. Кроме того, за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, принимать решение о выдворении из России будут вправе начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты