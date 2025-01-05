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"А потом удивляемся": на Украине раскрыли ужасающую правду о ВСУ
"А потом удивляемся": на Украине раскрыли ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
"А потом удивляемся": на Украине раскрыли ужасающую правду о ВСУ
Десятая часть личного состава ВСУ дезертировала с фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей". РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T09:10:00+03:00
2025-01-05T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Десятая часть личного состава ВСУ дезертировала с фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Это все будет нарастать в арифметической прогрессии, уже каждый десятый в армии — самовольщик", — констатировал он.По словам офицера, с учетом уголовных дел, которые еще не зарегистрированы, это число можно умножить еще на два."А потом мы удивляемся — а как же так, наши — герои, но противник пробивает оборонительные позиции и занимает наши города", — пожаловался Стариков.В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "Дезертирство" в 2024 году, по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "Самовольное оставление части" — в 3,3 раза.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
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"А потом удивляемся": на Украине раскрыли ужасающую правду о ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: количество дезертиров достигло 10% численности ВСУ