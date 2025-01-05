Премьер Италии встретилась с Трампом в США
Премьер Италии Мелони встретилась с Трампом во Флориде
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает агентство Bloomberg.
"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прилетела в субботу во Флориду и встретилась с избранным президентом Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении агентства.
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря 2024, 08:00
По данным агентства, Трамп и Мелони вместе посетили показ фильма.
«
"Это очень захватывающе, я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу, да и всех остальных, и мы сегодня просто ужинаем", - сказал Трамп о Мелони.
Сенатор Марко Рубио, кандидат Трампа на пост следующего госсекретаря США, назвал Мелони "прекрасным союзником и сильным лидером".
Как отмечает агентство, после победы на выборах президента США Трампа уже посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Действующий президент США Джо Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве.
На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
На Западе раскрыли, как Европа использует Трампа на Украине
23 декабря 2024, 22:03