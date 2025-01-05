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Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино - РИА Новости, 05.01.2025
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16:05 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/vino-1992587839.html
Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино
Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино - РИА Новости, 05.01.2025
Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино
Безалкогольное вино не может полностью заменить классические алкогольные напитки, однако может выручить в том случае, если употребление алкоголя нежелательно,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:05:00+03:00
2025-01-05T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Безалкогольное вино не может полностью заменить классические алкогольные напитки, однако может выручить в том случае, если употребление алкоголя нежелательно, лучше всего оно сочетается с блюдами со сладковатым соусом, рассказал РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко. "Очень важно правильно подобрать блюда, с которыми будет сочетаться безалкогольное вино. Сладость в еде способна уменьшить восприятие сладости в вине, поэтому лучше всего сочетать безалкогольное вино с блюдами со сладковатым соусом - ягодным или кисло-сладким", - рассказал Юрченко. Достаточно часто предпочтение отдают именно игристым безалкогольным винам, так как их ценят за баланс вкуса и пузырьков, которые и создают ощущение традиционного напитка. Эксперт отметил, что главная проблема безалкогольных вин - соблюдение баланса. Ведь когда удаляют алкоголь, вино теряет свою полноту и "тело", и по этой причине производители оставляют остаточный сахар. Однако этот сахар компенсируется высокой степенью кислотности, и если сладость и кислотность правильно уравновешены, то напиток будет восприниматься органично и даже без добавления алкоголя. Сейчас благодаря современным технологиям можно производить премиальные вина без алкоголя. Так, например, для сохранения вкуса и аромата используются методы вакуумной дистилляции и удаление алкоголя с помощью центрифуги, а также часто используют виноград более позднего сбора, чтобы сделать более сложные и яркие вина, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html
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общество, россия
Общество, Россия
Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино

Сомелье Юрченко: безалкогольное вино сочетается с блюдами со сладковатым соусом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Безалкогольное вино не может полностью заменить классические алкогольные напитки, однако может выручить в том случае, если употребление алкоголя нежелательно, лучше всего оно сочетается с блюдами со сладковатым соусом, рассказал РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.
"Очень важно правильно подобрать блюда, с которыми будет сочетаться безалкогольное вино. Сладость в еде способна уменьшить восприятие сладости в вине, поэтому лучше всего сочетать безалкогольное вино с блюдами со сладковатым соусом - ягодным или кисло-сладким", - рассказал Юрченко.
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Достаточно часто предпочтение отдают именно игристым безалкогольным винам, так как их ценят за баланс вкуса и пузырьков, которые и создают ощущение традиционного напитка.
Эксперт отметил, что главная проблема безалкогольных вин - соблюдение баланса. Ведь когда удаляют алкоголь, вино теряет свою полноту и "тело", и по этой причине производители оставляют остаточный сахар. Однако этот сахар компенсируется высокой степенью кислотности, и если сладость и кислотность правильно уравновешены, то напиток будет восприниматься органично и даже без добавления алкоголя.
Сейчас благодаря современным технологиям можно производить премиальные вина без алкоголя. Так, например, для сохранения вкуса и аромата используются методы вакуумной дистилляции и удаление алкоголя с помощью центрифуги, а также часто используют виноград более позднего сбора, чтобы сделать более сложные и яркие вина, подчеркнул он.
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