https://ria.ru/20250105/vino-1992587839.html

Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино

Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино - РИА Новости, 05.01.2025

Сомелье рассказал, с какими блюдами сочетать безалкогольное вино

Безалкогольное вино не может полностью заменить классические алкогольные напитки, однако может выручить в том случае, если употребление алкоголя нежелательно,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Безалкогольное вино не может полностью заменить классические алкогольные напитки, однако может выручить в том случае, если употребление алкоголя нежелательно, лучше всего оно сочетается с блюдами со сладковатым соусом, рассказал РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко. "Очень важно правильно подобрать блюда, с которыми будет сочетаться безалкогольное вино. Сладость в еде способна уменьшить восприятие сладости в вине, поэтому лучше всего сочетать безалкогольное вино с блюдами со сладковатым соусом - ягодным или кисло-сладким", - рассказал Юрченко. Достаточно часто предпочтение отдают именно игристым безалкогольным винам, так как их ценят за баланс вкуса и пузырьков, которые и создают ощущение традиционного напитка. Эксперт отметил, что главная проблема безалкогольных вин - соблюдение баланса. Ведь когда удаляют алкоголь, вино теряет свою полноту и "тело", и по этой причине производители оставляют остаточный сахар. Однако этот сахар компенсируется высокой степенью кислотности, и если сладость и кислотность правильно уравновешены, то напиток будет восприниматься органично и даже без добавления алкоголя. Сейчас благодаря современным технологиям можно производить премиальные вина без алкоголя. Так, например, для сохранения вкуса и аромата используются методы вакуумной дистилляции и удаление алкоголя с помощью центрифуги, а также часто используют виноград более позднего сбора, чтобы сделать более сложные и яркие вина, подчеркнул он.

https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html

https://ria.ru/20240525/endokrinolog-1948275392.html

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общество, россия