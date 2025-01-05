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Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии

Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости, 05.01.2025

Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии

Вертолет центра медицины катастроф готовится к вылету к месту ДТП с туристическим автобусом в Карелии, где пострадали семь человек, из которых четверо детей,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:57:00+03:00

2025-01-05T13:57:00+03:00

2025-01-05T13:57:00+03:00

происшествия

россия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Вертолет центра медицины катастроф готовится к вылету к месту ДТП с туристическим автобусом в Карелии, где пострадали семь человек, из которых четверо детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "Вконтакте"."Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими в ДТП с туристическим автобусом, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре. Бригаду возглавит главный внештатный реаниматолог Подзамков Игорь Сергеевич", - сообщил Охлопков.По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html

россия

республика карелия

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происшествия, россия, республика карелия