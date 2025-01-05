Рейтинг@Mail.ru
Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/vertolet-1992576297.html
Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии
Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости, 05.01.2025
Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии
Вертолет центра медицины катастроф готовится к вылету к месту ДТП с туристическим автобусом в Карелии, где пострадали семь человек, из которых четверо детей,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:57:00+03:00
2025-01-05T13:57:00+03:00
происшествия
россия
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992570925_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_f4cf11d7d5e5b237090b482d0777d848.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Вертолет центра медицины катастроф готовится к вылету к месту ДТП с туристическим автобусом в Карелии, где пострадали семь человек, из которых четверо детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "Вконтакте"."Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими в ДТП с туристическим автобусом, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре. Бригаду возглавит главный внештатный реаниматолог Подзамков Игорь Сергеевич", - сообщил Охлопков.По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html
россия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992570925_0:0:1100:824_1920x0_80_0_0_3f661cb7130930be4c6cf522292dff06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика карелия
Происшествия, Россия, Республика Карелия
Вертолет готовится к вылету к месту ДТП с автобусом в Карелии

Вертолет центра медицины катастроф готовится к вылету на место ДТП в Карелии

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Вертолет центра медицины катастроф готовится к вылету к месту ДТП с туристическим автобусом в Карелии, где пострадали семь человек, из которых четверо детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "Вконтакте".
«
"Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими в ДТП с туристическим автобусом, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре. Бригаду возглавит главный внештатный реаниматолог Подзамков Игорь Сергеевич", - сообщил Охлопков.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС.
Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.
Место столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Оренбургской области. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком
4 января, 18:28
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала