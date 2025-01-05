https://ria.ru/20250105/ukraina-1992563910.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T11:49:00+03:00

2025-01-05T11:49:00+03:00

2025-01-05T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

одесская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 9.12 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 11.19 ее объявили в Полтавской, а через некоторое время – в Черниговской, Николаевской и Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины