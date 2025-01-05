Рейтинг@Mail.ru
"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/uilkerson-1992547979.html
"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2025
"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
Дезертирство в ВСУ происходит из-за невозможности долго находиться в зоне боевых действий вместе с мощной российской военной машиной, заявил полковник ВС США... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:38:00+03:00
2025-01-05T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дезертирство в ВСУ происходит из-за невозможности долго находиться в зоне боевых действий вместе с мощной российской военной машиной, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Как бы вы это смогли остановить, &lt;...&gt; темпы российского Джаггернаута сейчас &lt;...&gt; убийственны для вашей жизни, если вы находитесь на передовой или рядом. &lt;...&gt; Они (ВС России. — Прим. ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить", — рассказал офицер.При этом, добавил он, многие украинские военные предпочитают просто сдаться в плен, зная, что тогда им ничто не будет угрожать.По данным Минобороны от 4 января, всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20250105/merkuris-1992544528.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992543306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО

Уилкерсон: ВСУ не в силах остановить ВС РФ и вынуждены массово дезертировать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дезертирство в ВСУ происходит из-за невозможности долго находиться в зоне боевых действий вместе с мощной российской военной машиной, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Как бы вы это смогли остановить, <...> темпы российского Джаггернаута сейчас <...> убийственны для вашей жизни, если вы находитесь на передовой или рядом. <...> Они (ВС России. — Прим. ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить", — рассказал офицер.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России
04:31
При этом, добавил он, многие украинские военные предпочитают просто сдаться в плен, зная, что тогда им ничто не будет угрожать.
По данным Минобороны от 4 января, всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России
03:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала