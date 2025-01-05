https://ria.ru/20250105/uilkerson-1992547979.html

"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО

"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2025

"Разорвали на части". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО

Дезертирство в ВСУ происходит из-за невозможности долго находиться в зоне боевых действий вместе с мощной российской военной машиной, заявил полковник ВС США... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:38:00+03:00

2025-01-05T06:38:00+03:00

2025-01-05T06:38:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Дезертирство в ВСУ происходит из-за невозможности долго находиться в зоне боевых действий вместе с мощной российской военной машиной, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Как бы вы это смогли остановить, <...> темпы российского Джаггернаута сейчас <...> убийственны для вашей жизни, если вы находитесь на передовой или рядом. <...> Они (ВС России. — Прим. ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить", — рассказал офицер.При этом, добавил он, многие украинские военные предпочитают просто сдаться в плен, зная, что тогда им ничто не будет угрожать.По данным Минобороны от 4 января, всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20250105/merkuris-1992544528.html

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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины