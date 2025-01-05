Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде
Цыганова заявила, что на создание одежды в русском стиле ее благословил Зайцев
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМодель демонстрирует одежду из новой коллекции "20 оттенков красного" бренда TSIGANOVA дизайнера Вики Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "20 оттенков красного" бренда TSIGANOVA дизайнера Вики Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Певица и модельер Вика Цыганова рассказала РИА Новости, что на создание нового русского стиля в одежде ее "благословил" известный модельер Вячеслав Зайцев.
"Слава Зайцев, который меня, кстати, благословил на создание своего стиля в одежде, был подвижником русской моды. Он был настоящим художником, очень одаренным человеком. Он продвигал русский стиль, внедрял русскую идею в одежду. И его знали как русского художника во всем мире. Сегодня же, увы, такого человека нет", - сказала Цыганова.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.
Собеседница агентства рассказала, что ей нравятся узоры, которые она заказывает в Индии по собственным эскизам, которые выполняются не в традиционном этническом стиле, а скорее в арт-исполнении.
"Эти узоры "дружат" с русским соболем, и результатом такой дружбы в итоге становится роскошная одежда, предмет роскоши. Это и стало моим эксклюзивом, моим стилем, мои брендом", - добавила Цыганова.
Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации
15 декабря 2022, 13:04