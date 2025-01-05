https://ria.ru/20250105/tsyganov-1992546132.html

Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде

Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде - РИА Новости, 05.01.2025

Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде

Певица и модельер Вика Цыганова рассказала РИА Новости, что на создание нового русского стиля в одежде ее "благословил" известный модельер Вячеслав Зайцев. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T05:23:00+03:00

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2025-01-05T05:23:00+03:00

индия

вика цыганова

вячеслав зайцев

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Певица и модельер Вика Цыганова рассказала РИА Новости, что на создание нового русского стиля в одежде ее "благословил" известный модельер Вячеслав Зайцев. "Слава Зайцев, который меня, кстати, благословил на создание своего стиля в одежде, был подвижником русской моды. Он был настоящим художником, очень одаренным человеком. Он продвигал русский стиль, внедрял русскую идею в одежду. И его знали как русского художника во всем мире. Сегодня же, увы, такого человека нет", - сказала Цыганова. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Собеседница агентства рассказала, что ей нравятся узоры, которые она заказывает в Индии по собственным эскизам, которые выполняются не в традиционном этническом стиле, а скорее в арт-исполнении. "Эти узоры "дружат" с русским соболем, и результатом такой дружбы в итоге становится роскошная одежда, предмет роскоши. Это и стало моим эксклюзивом, моим стилем, мои брендом", - добавила Цыганова.

https://ria.ru/20250105/tsyganova-1992542268.html

https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, вика цыганова, вячеслав зайцев, общество