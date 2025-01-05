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Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде - РИА Новости, 05.01.2025
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05:23 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/tsyganov-1992546132.html
Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде
Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде - РИА Новости, 05.01.2025
Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде
Певица и модельер Вика Цыганова рассказала РИА Новости, что на создание нового русского стиля в одежде ее "благословил" известный модельер Вячеслав Зайцев. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:23:00+03:00
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индия
вика цыганова
вячеслав зайцев
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Певица и модельер Вика Цыганова рассказала РИА Новости, что на создание нового русского стиля в одежде ее "благословил" известный модельер Вячеслав Зайцев. "Слава Зайцев, который меня, кстати, благословил на создание своего стиля в одежде, был подвижником русской моды. Он был настоящим художником, очень одаренным человеком. Он продвигал русский стиль, внедрял русскую идею в одежду. И его знали как русского художника во всем мире. Сегодня же, увы, такого человека нет", - сказала Цыганова. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Собеседница агентства рассказала, что ей нравятся узоры, которые она заказывает в Индии по собственным эскизам, которые выполняются не в традиционном этническом стиле, а скорее в арт-исполнении. "Эти узоры "дружат" с русским соболем, и результатом такой дружбы в итоге становится роскошная одежда, предмет роскоши. Это и стало моим эксклюзивом, моим стилем, мои брендом", - добавила Цыганова.
https://ria.ru/20250105/tsyganova-1992542268.html
https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html
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индия, вика цыганова, вячеслав зайцев, общество
Индия, Вика Цыганова, Вячеслав Зайцев, Общество
Цыганова рассказала о создании нового русского стиля в одежде

Цыганова заявила, что на создание одежды в русском стиле ее благословил Зайцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМодель демонстрирует одежду из новой коллекции "20 оттенков красного" бренда TSIGANOVA дизайнера Вики Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции 20 оттенков красного бренда TSIGANOVA дизайнера Вики Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "20 оттенков красного" бренда TSIGANOVA дизайнера Вики Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Певица и модельер Вика Цыганова рассказала РИА Новости, что на создание нового русского стиля в одежде ее "благословил" известный модельер Вячеслав Зайцев.
"Слава Зайцев, который меня, кстати, благословил на создание своего стиля в одежде, был подвижником русской моды. Он был настоящим художником, очень одаренным человеком. Он продвигал русский стиль, внедрял русскую идею в одежду. И его знали как русского художника во всем мире. Сегодня же, увы, такого человека нет", - сказала Цыганова.
Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду
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Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.
Собеседница агентства рассказала, что ей нравятся узоры, которые она заказывает в Индии по собственным эскизам, которые выполняются не в традиционном этническом стиле, а скорее в арт-исполнении.
"Эти узоры "дружат" с русским соболем, и результатом такой дружбы в итоге становится роскошная одежда, предмет роскоши. Это и стало моим эксклюзивом, моим стилем, мои брендом", - добавила Цыганова.
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ИндияВика ЦыгановаВячеслав ЗайцевОбщество
 
 
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