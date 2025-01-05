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Спецоперация, 5 января: ВСУ предприняли контратаку в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992600866.html
Спецоперация, 5 января: ВСУ предприняли контратаку в Курской области
Спецоперация, 5 января: ВСУ предприняли контратаку в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
Спецоперация, 5 января: ВСУ предприняли контратаку в Курской области
Авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29, российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, предпринявшей попытку контратаковать в Курской... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:06:00+03:00
2025-01-05T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
курская область
владимир рогов
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29, российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, предпринявшей попытку контратаковать в Курской области, украинские войска потеряли за сутки около 1360 военнослужащих. ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1360 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137-ми районах. ВСУ предприняли контратаку в Курской области Минобороны РФ заявило, что 5 января около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка. ПВО сбила за сутки 68 БПЛА над территорией РФРоссийские средства ПВО ночью уничтожили 61 украинский беспилотник, информирует Минобороны РФ. Из них 37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 - над Брянской, два - над Воронежской, по одному над Белгородской и Орловской областями. В период с 10.00 до 12.00 мск уничтожены три БПЛА над Белгородской областью и два - над Курской. В период с 12.55 до 14.00 мск сбиты еще два дрона над территориями Белгородской и Курской областей. Ребенок пострадал в результате атаки в Ростовской области Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА", - написал он в Telegram. Раненый доставлен в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает. Рогов заявил, что ВСУ прекратили сопротивление в Курахово Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, идет зачистка промзоны. "В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992585295.html
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россия, курахово, курская область, владимир рогов, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, миг-29, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Курская область, Владимир Рогов, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростовская область, Донецкая Народная Республика

Спецоперация, 5 января: ВСУ предприняли контратаку в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29, российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, предпринявшей попытку контратаковать в Курской области, украинские войска потеряли за сутки около 1360 военнослужащих.

ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29

Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1360 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137-ми районах.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии
Вчера, 15:34

ВСУ предприняли контратаку в Курской области

Минобороны РФ заявило, что 5 января около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.

ПВО сбила за сутки 68 БПЛА над территорией РФ

Российские средства ПВО ночью уничтожили 61 украинский беспилотник, информирует Минобороны РФ. Из них 37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 - над Брянской, два - над Воронежской, по одному над Белгородской и Орловской областями. В период с 10.00 до 12.00 мск уничтожены три БПЛА над Белгородской областью и два - над Курской.
В период с 12.55 до 14.00 мск сбиты еще два дрона над территориями Белгородской и Курской областей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой
4 января, 08:00

Ребенок пострадал в результате атаки в Ростовской области

Ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА", - написал он в Telegram.
Раненый доставлен в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает.
Рогов заявил, что ВСУ прекратили сопротивление в Курахово
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
Вчера, 08:00
Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, идет зачистка промзоны.
"В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города", - сказал Рогов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"А потом удивляемся": на Украине раскрыли ужасающую правду о ВСУ
Вчера, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоКурская областьВладимир РоговЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29УкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ростовская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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