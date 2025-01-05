https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992594998.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:59:00+03:00

2025-01-05T17:59:00+03:00

2025-01-05T18:05:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 января 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 25 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 137 районов скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов. Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы "Hammer", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 174 беспилотника.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 340 военнослужащих, российские военные отразили две контратаки.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 39 453 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 234 танка и других бронемашин, 1506 реактивных систем залпового огня, 20 207 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 883 единицы автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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