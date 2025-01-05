В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии
WP: ВСУ озадачены большим количеством российских военных в зоне СВО
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные восхитились возможностями и многочисленностью российской армии, их слова приводит газета Washington Post.
"Создается ощущение, что их (российских бойцов. — Прим. ред.) неограниченное количество", — сказал военный 35-й бригады морской пехоты Украины.
Отмечается, что "ряды украинских солдат все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск". Украинцы на передовой рассказывают об истощении, падении морального духа, в рядах ВСУ "все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры".
По данным издания, к упадку украинской армии привело разочарование в киевском режиме.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.