https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992585295.html

В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии

В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии - РИА Новости, 05.01.2025

В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии

Украинские военные восхитились возможностями и многочисленностью российской армии, их слова приводит газета Washington Post. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:34:00+03:00

2025-01-05T15:34:00+03:00

2025-01-05T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные восхитились возможностями и многочисленностью российской армии, их слова приводит газета Washington Post."Создается ощущение, что их (российских бойцов. — Прим. ред.) неограниченное количество", — сказал военный 35-й бригады морской пехоты Украины.Отмечается, что "ряды украинских солдат все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск". Украинцы на передовой рассказывают об истощении, падении морального духа, в рядах ВСУ "все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры".По данным издания, к упадку украинской армии привело разочарование в киевском режиме.Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250105/ukraine-1992582145.html

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины