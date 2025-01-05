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В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 05.01.2025 (обновлено: 18:07 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992585295.html
В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии
В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии - РИА Новости, 05.01.2025
В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии
Украинские военные восхитились возможностями и многочисленностью российской армии, их слова приводит газета Washington Post. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:34:00+03:00
2025-01-05T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные восхитились возможностями и многочисленностью российской армии, их слова приводит газета Washington Post."Создается ощущение, что их (российских бойцов. — Прим. ред.) неограниченное количество", — сказал военный 35-й бригады морской пехоты Украины.Отмечается, что "ряды украинских солдат все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск". Украинцы на передовой рассказывают об истощении, падении морального духа, в рядах ВСУ "все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры".По данным издания, к упадку украинской армии привело разочарование в киевском режиме.Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20250105/ukraine-1992582145.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
В рядах ВСУ открыто высказались о российской армии

WP: ВСУ озадачены большим количеством российских военных в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные восхитились возможностями и многочисленностью российской армии, их слова приводит газета Washington Post.
"Создается ощущение, что их (российских бойцов. — Прим. ред.) неограниченное количество", — сказал военный 35-й бригады морской пехоты Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Вчера, 14:59
Отмечается, что "ряды украинских солдат все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск". Украинцы на передовой рассказывают об истощении, падении морального духа, в рядах ВСУ "все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры".
По данным издания, к упадку украинской армии привело разочарование в киевском режиме.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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