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Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.01.2025
Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:08:00+03:00
2025-01-05T12:08:00+03:00
2025-01-05T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении
МО: ВСУ потеряли до 40 боевиков и склад с боеприпасами в зоне действий "Севера"