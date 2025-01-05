https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992565095.html

Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении

Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.01.2025

Бойцы "Севера" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:08:00+03:00

2025-01-05T12:08:00+03:00

2025-01-05T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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волчанск

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность