https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545982.html

Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков

Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков - РИА Новости, 05.01.2025

Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" создают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T05:16:00+03:00

2025-01-05T05:16:00+03:00

2025-01-05T05:16:00+03:00

безопасность

авто

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938415_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed0d8cd4eee870dacc26049400f5dbb7.jpg

ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" создают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск "Центр" создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла. "Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", - рассказал водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.

https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992459426.html

https://ria.ru/20250103/boy-1992425622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, авто, министерство обороны рф (минобороны рф)