https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545982.html
Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков
Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков - РИА Новости, 05.01.2025
Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков
Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" создают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:16:00+03:00
2025-01-05T05:16:00+03:00
2025-01-05T05:16:00+03:00
безопасность
авто
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" создают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск "Центр" создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла. "Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", - рассказал водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992459426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авто, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Авто, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ремонтники группы "Центр" создают багги для штурмовиков
Ремонтники группы "Центр" в полевых условиях создают багги для штурмовиков
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Центр" создают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск "Центр" создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла.
"Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны", - рассказал водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.