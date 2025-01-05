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"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута

"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута - РИА Новости, 05.01.2025

"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута

Залогом успеха в борьбе с последствиями выброса мазута является своевременное реагирование и применение максимально комплексного набора технологий по устранению РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:50:00+03:00

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анапа

керченский пролив

россия

сколковский институт науки и технологий

крушение двух танкеров в керченском проливе

сколково

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Залогом успеха в борьбе с последствиями выброса мазута является своевременное реагирование и применение максимально комплексного набора технологий по устранению загрязнений на всех участках: сбор с поверхности воды, выделение из песка и грунта, очистка дна, считает директор направления энергоемких производств фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов."Кроме того, важными задачами являются точный мониторинг, прогнозирование и препятствие распространению загрязнений", – привели в пресс-службе фонда слова Николая Булатова.Ранее сообщалось, что ученый "Сколтеха" тестирует новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети.Участники Сколково разрабатывают технологии, которые могут применяться для решения приведенных задач. К ним относятся разработки как небольших стартапов, так и крупных индустриальных партнеров, развивающих свои НИОКР-центры в Сколково. Так, одна из компаний разрабатывает технологии для разделения песка, воды и мазута. Она также может предложить решения для очистки и повторного использования полипропиленовых сеток.Для помощи Черноморскому побережью работает единый информационный портал "Спасай море", напомнили в фонде.

анапа

керченский пролив

россия

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