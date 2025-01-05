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"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута - РИА Новости, 05.01.2025
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21:50 05.01.2025 (обновлено: 21:58 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html
"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута
"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута - РИА Новости, 05.01.2025
"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута
Залогом успеха в борьбе с последствиями выброса мазута является своевременное реагирование и применение максимально комплексного набора технологий по устранению РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:50:00+03:00
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анапа
керченский пролив
россия
сколковский институт науки и технологий
крушение двух танкеров в керченском проливе
сколково
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Залогом успеха в борьбе с последствиями выброса мазута является своевременное реагирование и применение максимально комплексного набора технологий по устранению загрязнений на всех участках: сбор с поверхности воды, выделение из песка и грунта, очистка дна, считает директор направления энергоемких производств фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов."Кроме того, важными задачами являются точный мониторинг, прогнозирование и препятствие распространению загрязнений", – привели в пресс-службе фонда слова Николая Булатова.Ранее сообщалось, что ученый "Сколтеха" тестирует новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети.Участники Сколково разрабатывают технологии, которые могут применяться для решения приведенных задач. К ним относятся разработки как небольших стартапов, так и крупных индустриальных партнеров, развивающих свои НИОКР-центры в Сколково. Так, одна из компаний разрабатывает технологии для разделения песка, воды и мазута. Она также может предложить решения для очистки и повторного использования полипропиленовых сеток.Для помощи Черноморскому побережью работает единый информационный портал "Спасай море", напомнили в фонде.
анапа
керченский пролив
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анапа, керченский пролив, россия, сколковский институт науки и технологий, крушение двух танкеров в керченском проливе, сколково, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Анапа, Керченский пролив, Россия, Сколковский институт науки и технологий, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Сколково, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута

Булатов заявил, что для нейтрализации мазута нужно применять комплекс технологий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Залогом успеха в борьбе с последствиями выброса мазута является своевременное реагирование и применение максимально комплексного набора технологий по устранению загрязнений на всех участках: сбор с поверхности воды, выделение из песка и грунта, очистка дна, считает директор направления энергоемких производств фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов.
"Кроме того, важными задачами являются точный мониторинг, прогнозирование и препятствие распространению загрязнений", – привели в пресс-службе фонда слова Николая Булатова.
Ранее сообщалось, что ученый "Сколтеха" тестирует новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети.
Участники Сколково разрабатывают технологии, которые могут применяться для решения приведенных задач. К ним относятся разработки как небольших стартапов, так и крупных индустриальных партнеров, развивающих свои НИОКР-центры в Сколково. Так, одна из компаний разрабатывает технологии для разделения песка, воды и мазута. Она также может предложить решения для очистки и повторного использования полипропиленовых сеток.
Для помощи Черноморскому побережью работает единый информационный портал "Спасай море", напомнили в фонде.
 
АнапаКерченский проливРоссияСколковский институт науки и технологийКрушение двух танкеров в Керченском проливеСколковоПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
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