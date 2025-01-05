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В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ
В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:28:00+03:00
2025-01-05T18:28:00+03:00
2025-01-05T19:18:00+03:00
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской (области - ред.)", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ
МО РФ: ПВО сбила дрон ВСУ над Курской и еще три над Белгородской областями