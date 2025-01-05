https://ria.ru/20250105/pvo-1992598220.html

В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ

В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025

В Белгородской и Курской областях сбили четыре дрона ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:28:00+03:00

2025-01-05T18:28:00+03:00

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курская область

россия

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской (области - ред.)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250105/belgorodskaya-1992560556.html

курская область

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белгородская область

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курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)