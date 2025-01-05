https://ria.ru/20250105/pozhar-1992618359.html

Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми

Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми - РИА Новости, 06.01.2025

Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до восьми, огонь полностью потушили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-05T23:54:00+03:00

2025-01-05T23:54:00+03:00

2025-01-06T00:09:00+03:00

происшествия

кировская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

александр соколов

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до восьми, огонь полностью потушили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало о семи жертвах."Пожар в Кировской области полностью ликвидирован. Тело еще одного погибшего найдено при разборе конструкций. Общее число погибших — восемь человек", — говорится в сообщении.На месте работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Выясняется причина пожара.ЧП произошло в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Как рассказал глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли через три минуты после сообщения. По его словам, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим удалось быстро эвакуироваться.Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения.Региональное следственное управление СК России устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Областная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20250105/pozhar-1992547167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр соколов