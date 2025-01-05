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Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми - РИА Новости, 06.01.2025
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23:54 05.01.2025 (обновлено: 00:09 06.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992618359.html
Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми
Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми - РИА Новости, 06.01.2025
Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до восьми, огонь полностью потушили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-05T23:54:00+03:00
2025-01-06T00:09:00+03:00
происшествия
кировская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр соколов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до восьми, огонь полностью потушили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало о семи жертвах."Пожар в Кировской области полностью ликвидирован. Тело еще одного погибшего найдено при разборе конструкций. Общее число погибших — восемь человек", — говорится в сообщении.На месте работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Выясняется причина пожара.ЧП произошло в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Как рассказал глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли через три минуты после сообщения. По его словам, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим удалось быстро эвакуироваться.Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения.Региональное следственное управление СК России устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Областная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992547167.html
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происшествия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр соколов
Происшествия, Кировская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Александр Соколов
Число погибших при пожаре в жилом доме в Кировской области достигло восьми

Число погибших при пожаре в доме в Кировской области выросло до 8 человек

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© МЧС России
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до восьми, огонь полностью потушили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о семи жертвах.
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"Пожар в Кировской области полностью ликвидирован. Тело еще одного погибшего найдено при разборе конструкций. Общее число погибших — восемь человек", — говорится в сообщении.
На месте работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Выясняется причина пожара.
ЧП произошло в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Как рассказал глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли через три минуты после сообщения. По его словам, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим удалось быстро эвакуироваться.
Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения.
Региональное следственное управление СК России устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Областная прокуратура начала проверку.
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ПроисшествияКировская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр Соколов
 
 
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