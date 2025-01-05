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При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - РИА Новости, 05.01.2025
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23:00 05.01.2025 (обновлено: 23:59 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992616712.html
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - РИА Новости, 05.01.2025
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T23:00:00+03:00
2025-01-05T23:59:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр соколов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Кировской области &lt;...&gt; обнаружили седьмого погибшего", — говорится в заявлении.ЧП произошло в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Как сообщил глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли через три минуты после сообщения. По его словам, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим удалось быстро эвакуироваться.Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения.Региональное следственное управление СК России выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Областная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992547167.html
кировская область
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Пожар в многоквартирном деревянном доме в Кировской области
«В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Троим удалось оперативно эвакуироваться. Местонахождение 8 жителей выясняется – они могут находиться у родственников», - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов.
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происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр соколов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Соколов, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

МЧС: число погибших при пожаре в доме в Кировской области достигло 7

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кировской области <...> обнаружили седьмого погибшего", — говорится в заявлении.
ЧП произошло в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Как сообщил глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли через три минуты после сообщения. По его словам, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим удалось быстро эвакуироваться.
Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения.
Региональное следственное управление СК России выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Областная прокуратура начала проверку.
Работа пожарных, архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека
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ПроисшествияКировская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр СоколовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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