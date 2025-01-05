https://ria.ru/20250105/pozhar-1992616712.html

При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - РИА Новости, 05.01.2025

При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.01.2025

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происшествия

кировская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр соколов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Кировской области <...> обнаружили седьмого погибшего", — говорится в заявлении.ЧП произошло в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Как сообщил глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли через три минуты после сообщения. По его словам, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим удалось быстро эвакуироваться.Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения.Региональное следственное управление СК России выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Областная прокуратура начала проверку.

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Пожар в многоквартирном деревянном доме в Кировской области «В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Троим удалось оперативно эвакуироваться. Местонахождение 8 жителей выясняется – они могут находиться у родственников», - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов. 2025-01-05T23:00 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр соколов, следственный комитет россии (ск рф)