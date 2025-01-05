https://ria.ru/20250105/pozhar-1992602451.html

При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека

При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека - РИА Новости, 05.01.2025

При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T19:18:00+03:00

2025-01-05T19:18:00+03:00

2025-01-05T21:41:00+03:00

происшествия

кировская область

россия

александр соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, сообщило МЧС в Telegram-канале."Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали троих человек", — говорится в публикации.По последим данным ведомства, при происшествии погибли три человека.Дом загорелся днем в субботу. Как сообщил глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после сообщения. К этому моменту огонь почти полностью охватил деревянную постройку. Пожар локализовали на площади 480 квадратных метров. В доме по договорам социального найма проживали в основном пенсионеры, всего 11 человек. Трое смогли оперативно эвакуироваться. Местные власти выясняют судьбу остальных жильцов, которые могут находиться у родственников.Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения, работает руководство регионального отделения МЧС.Следователи выясняют обстоятельства пожара и устанавливают причину возгорания. СК России решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура также начала проверку.

https://ria.ru/20241218/pozhar-1989936827.html

https://ria.ru/20241226/pozhar-1991365977.html

кировская область

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Пожар в многоквартирном деревянном доме в Кировской области «В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Троим удалось оперативно эвакуироваться. Местонахождение 8 жителей выясняется – они могут находиться у родственников», - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов. 2025-01-05T19:18 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировская область, россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)