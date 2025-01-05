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При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека - РИА Новости, 05.01.2025
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19:18 05.01.2025 (обновлено: 21:41 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992602451.html
При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека
При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека - РИА Новости, 05.01.2025
При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:18:00+03:00
2025-01-05T21:41:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
александр соколов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, сообщило МЧС в Telegram-канале.&quot;Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали троих человек&quot;, — говорится в публикации.По последим данным ведомства, при происшествии погибли три человека.Дом загорелся днем в субботу. Как сообщил глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после сообщения. К этому моменту огонь почти полностью охватил деревянную постройку. Пожар локализовали на площади 480 квадратных метров. В доме по договорам социального найма проживали в основном пенсионеры, всего 11 человек. Трое смогли оперативно эвакуироваться. Местные власти выясняют судьбу остальных жильцов, которые могут находиться у родственников.Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения, работает руководство регионального отделения МЧС.Следователи выясняют обстоятельства пожара и устанавливают причину возгорания. СК России решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура также начала проверку.
https://ria.ru/20241218/pozhar-1989936827.html
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Пожар в многоквартирном деревянном доме в Кировской области
«В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Троим удалось оперативно эвакуироваться. Местонахождение 8 жителей выясняется – они могут находиться у родственников», - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов.
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происшествия, кировская область, россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Александр Соколов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в доме в Кировской области погибли три человека

МЧС: при пожаре в деревянном доме в поселке Кильмезь погибли три человека

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«

"Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали троих человек", — говорится в публикации.

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По последим данным ведомства, при происшествии погибли три человека.
Дом загорелся днем в субботу. Как сообщил глава региона Александр Соколов, пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после сообщения. К этому моменту огонь почти полностью охватил деревянную постройку. Пожар локализовали на площади 480 квадратных метров.
В доме по договорам социального найма проживали в основном пенсионеры, всего 11 человек. Трое смогли оперативно эвакуироваться. Местные власти выясняют судьбу остальных жильцов, которые могут находиться у родственников.
Для организации помощи жителям на место выехали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, представители администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения, работает руководство регионального отделения МЧС.
Следователи выясняют обстоятельства пожара и устанавливают причину возгорания. СК России решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура также начала проверку.
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ПроисшествияКировская областьРоссияАлександр СоколовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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