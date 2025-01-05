https://ria.ru/20250105/pozhar-1992591280.html

В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре

В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре - РИА Новости, 05.01.2025

В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре

В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:56:00+03:00

2025-01-05T16:56:00+03:00

2025-01-05T21:04:00+03:00

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СУХУМ, 5 янв — РИА Новости. В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики. "В связи с трагедией, произошедшей в селе Папанырхуа Галского района Абхазии, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом и. о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура", — говорится в сообщении пресс-службы. Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи. В селе Папанырхуа Галского района загорелся частный дом, в котором проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было четыре месяца. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи перепутала керосин с бензином.

https://ria.ru/20250104/pozhar-1992468065.html

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