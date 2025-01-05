Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 05.01.2025 (обновлено: 21:04 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992591280.html
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре - РИА Новости, 05.01.2025
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре
В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:56:00+03:00
2025-01-05T21:04:00+03:00
в мире
абхазия
галский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738602304_131:0:947:459_1920x0_80_0_0_1fb7dc7dc45d587ac809aec61f09efe9.jpg
СУХУМ, 5 янв — РИА Новости. В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики. "В связи с трагедией, произошедшей в селе Папанырхуа Галского района Абхазии, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом и. о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура", — говорится в сообщении пресс-службы. Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи. В селе Папанырхуа Галского района загорелся частный дом, в котором проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было четыре месяца. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи перепутала керосин с бензином.
https://ria.ru/20250104/pozhar-1992468065.html
абхазия
галский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738602304_196:0:917:541_1920x0_80_0_0_4e959637412198194acc37128e51c537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, галский район, происшествия
В мире, Абхазия, Галский район, Происшествия
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре

В Абхазии объявили траур из-за гибели пятерых детей при пожаре в частном доме

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник МЧС Абхазии
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сотрудник МЧС Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 5 янв — РИА Новости. В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики.
"В связи с трагедией, произошедшей в селе Папанырхуа Галского района Абхазии, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом и. о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура", — говорится в сообщении пресс-службы.
Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.
В селе Папанырхуа Галского района загорелся частный дом, в котором проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было четыре месяца. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи перепутала керосин с бензином.
Последствия пожара на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы
4 января, 09:34
 
В миреАбхазияГалский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала