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В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре - РИА Новости, 05.01.2025
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре
В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:56:00+03:00
2025-01-05T16:56:00+03:00
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СУХУМ, 5 янв — РИА Новости. В Абхазии 6 января объявлен траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба президента республики. "В связи с трагедией, произошедшей в селе Папанырхуа Галского района Абхазии, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом и. о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура", — говорится в сообщении пресс-службы. Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи. В селе Папанырхуа Галского района загорелся частный дом, в котором проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было четыре месяца. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи перепутала керосин с бензином.
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в мире, абхазия, галский район, происшествия
В мире, Абхазия, Галский район, Происшествия
В Абхазии объявлен траур из-за гибели пятерых детей при пожаре
В Абхазии объявили траур из-за гибели пятерых детей при пожаре в частном доме