https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html

Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам

Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам - РИА Новости, 05.01.2025

Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам

В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:28:00+03:00

2025-01-05T21:28:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале."В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. <...> Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины", — говорится в тексте публикации.Так, по данным органа, пособия в 2025 году составят:Отмечается, что выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. МРОТ, к свою очередь, составил 22 440 рублей в месяц.

https://ria.ru/20250101/izmeneniya-1991450330.html

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