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Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам - РИА Новости, 05.01.2025
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21:28 05.01.2025 (обновлено: 23:21 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам - РИА Новости, 05.01.2025
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам
В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:28:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале."В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. &lt;...&gt; Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины", — говорится в тексте публикации.Так, по данным органа, пособия в 2025 году составят:Отмечается, что выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. МРОТ, к свою очередь, составил 22 440 рублей в месяц.
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общество, россия
Общество, Россия
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам

Соцфонд России: пособие по беременности и родам может превысить 1 млн руб

© iStock.com / AsiaVisionБеременная женщина рассматривает снимок УЗИ
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© iStock.com / AsiaVision
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале.
"В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. <...> Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины", — говорится в тексте публикации.
Так, по данным органа, пособия в 2025 году составят:
  • за 140 дней: от 103 285 до 794 355 рублей;
  • за 156 дней: от 115 089 до 885 139 рублей;
  • за 194 дня: от 143 123 до 1 100 750 рублей.
Отмечается, что выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. МРОТ, к свою очередь, составил 22 440 рублей в месяц.
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