https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам - РИА Новости, 05.01.2025
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам
В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:28:00+03:00
2025-01-05T21:28:00+03:00
2025-01-05T23:21:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90885e63928f0f2dd491dbe43395be31.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В России размер пособия по беременности и родам может превысить миллион рублей, сообщил Социальный фонд в Telegram-канале."В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. <...> Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины", — говорится в тексте публикации.Так, по данным органа, пособия в 2025 году составят:Отмечается, что выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. МРОТ, к свою очередь, составил 22 440 рублей в месяц.
https://ria.ru/20250101/izmeneniya-1991450330.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdadde118a3f8ed29634708578274227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам
Соцфонд России: пособие по беременности и родам может превысить 1 млн руб