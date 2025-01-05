https://ria.ru/20250105/ogranicheniya-1992558399.html

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:44:00+03:00

2025-01-05T10:44:00+03:00

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ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее утром были введены временные ограничения на работу аэропорта Казань для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми."В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя.Он отметил, что во время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров.

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ижевск

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество