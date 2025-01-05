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В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025
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10:44 05.01.2025 (обновлено: 10:49 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ogranicheniya-1992558399.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:44:00+03:00
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ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее утром были введены временные ограничения на работу аэропорта Казань для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми."В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя.Он отметил, что во время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров.
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационное табло в аэропорту
Информационное табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее утром были введены временные ограничения на работу аэропорта Казань для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
"В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя.
Он отметил, что во время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров.
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ИжевскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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