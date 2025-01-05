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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.01.2025
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 91 боеприпас, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:38:00+03:00
2025-01-05T00:38:00+03:00
2025-01-05T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 91 боеприпас, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в своем Telegram-канале. "Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать три атаки - на горловском направлении. Всего выпущена 91 единица различных боеприпасов", - сообщает управление. Как отмечается, поступили сведения о гибели одного и ранении 19 мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 24 обстрела.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 91 боеприпас