https://ria.ru/20250105/obstrel-1992554558.html

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 05.01.2025

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за день нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T09:42:00+03:00

2025-01-05T09:42:00+03:00

2025-01-05T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Рыбальче, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия