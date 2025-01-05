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ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/obstrel-1992554558.html
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за день нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T09:42:00+03:00
2025-01-05T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Рыбальче, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Рыбальче, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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