https://ria.ru/20250105/natsionalizatsiya-1992594118.html

В Молдавии рассказали о последствиях возможной национализации

В Молдавии рассказали о последствиях возможной национализации - РИА Новости, 05.01.2025

В Молдавии рассказали о последствиях возможной национализации

Возможная национализация стратегических объектов в Молдавии приведет к их передаче иностранцам и еще сильнее навредит экономике республики, считает эксперт по... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:30:00+03:00

2025-01-05T17:30:00+03:00

2025-01-05T17:30:00+03:00

экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Возможная национализация стратегических объектов в Молдавии приведет к их передаче иностранцам и еще сильнее навредит экономике республики, считает эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан поручил министерству юстиции подготовить изменения в законодательство о национализации некоторых стратегических предприятий. Он не уточнил, о каких объектах идет речь, однако заявление было сделано в контексте обсуждения энергокризиса. "Когда правительство заговорило о национализации определенных предприятий, мы прекрасно понимаем, что это всего лишь первый этап: после этого, конечно, всё будет отдано в частные руки, и наверняка людям, которые находятся не в нашей стране. Естественно, это второй этап полного уничтожения экономики, не надо быть большим специалистом в области экономики, чтобы понять, что цены поднимутся на 30-50%, следом за этим сразу пойдет инфляция, и сразу за этим идет дальнейшее обнищание нашего государства", - заявил Осталеп журналистам. По его мнению, после передачи стратегических объектов в иностранные руки и экономика, и энергетический сектор перейдут под внешнее управление. В результате страна уже не сможет ни вернуть эти объекты, ни каким-либо образом влиять на их деятельность, предупредил эксперт. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20250105/inflyatsiya-1992586269.html

https://ria.ru/20250104/moldova-1992525914.html

https://ria.ru/20250103/moldavija-1992436199.html

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экономика, молдавия, днестр, румыния, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире