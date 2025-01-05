https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992558180.html

Жителей Молдавии предупредили о последствиях роста тарифов на энергоресурсы

Жителей Молдавии предупредили о последствиях роста тарифов на энергоресурсы - РИА Новости, 05.01.2025

Жителей Молдавии предупредили о последствиях роста тарифов на энергоресурсы

Жители Молдавии не могут справиться с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предложить меры поддержки населения, в противном случае люди РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:42:00+03:00

2025-01-05T10:42:00+03:00

2025-01-05T10:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Жители Молдавии не могут справиться с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предложить меры поддержки населения, в противном случае люди рискуют остаться без жизненно важных услуг, заявил мэр Кишинева Ион Чебан в Telegram-канале. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании в пятницу новые тарифы на электричество и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). "Подорожало отопление, подорожало электричество, подорожал газ, дорожает уголь. После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. У правительства есть все правовые рычаги через решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. В противном случае люди рискуют остаться без жизненно важных услуг или без денег на повседневную жизнь", - написал Чебан. По его словам, власти "кормят" людей популистскими заявлениями о том, что все вокруг виноваты, кроме них самих, а также превращают экономию в обязанность граждан. "Предлагаем правительству в срочном порядке найти решение, чтобы люди могли оплачивать свои счета частями в течение года, ведь в теплые месяцы это сделать легче. Еще одно предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств… В то же время предлагаем правительству, чтобы гражданам и экономическим агентам не отключали газ и электричество, если у них накопились долги по счетам", - отметил Чебан. С 16 декабря 2024 года в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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молдавия, кишинев, ион чебан, в мире