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Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке - РИА Новости, 05.01.2025
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01:53 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/martemyanov-1992540626.html
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке - РИА Новости, 05.01.2025
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке
Тело внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего при обстреле со стороны ВСУ в ДНР, доставлено в морг в Донецке, передает... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:53:00+03:00
2025-01-05T01:53:00+03:00
вооруженные силы украины
общество
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Тело внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего при обстреле со стороны ВСУ в ДНР, доставлено в морг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
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вооруженные силы украины, общество, александр мартемьянов
Вооруженные силы Украины, Общество, Александр Мартемьянов
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке

Тело погибшего при обстреле ВСУ в ДНР журналиста Мартемьянова доставили в морг

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Тело внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего при обстреле со стороны ВСУ в ДНР, доставлено в морг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР
Вчера, 22:54
При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась.
Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Максим Елисеев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
28 декабря 2024, 13:49
 
Вооруженные силы УкраиныОбществоАлександр Мартемьянов
 
 
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