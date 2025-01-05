https://ria.ru/20250105/martemyanov-1992540626.html
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке - РИА Новости, 05.01.2025
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке
Тело внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего при обстреле со стороны ВСУ в ДНР, доставлено в морг в Донецке, передает... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:53:00+03:00
2025-01-05T01:53:00+03:00
2025-01-05T01:53:00+03:00
вооруженные силы украины
общество
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Тело внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего при обстреле со стороны ВСУ в ДНР, доставлено в морг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
https://ria.ru/20241228/svo-1991859015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, общество, александр мартемьянов
Вооруженные силы Украины, Общество, Александр Мартемьянов
Тело погибшего при обстреле ВСУ журналиста доставили в морг в Донецке
Тело погибшего при обстреле ВСУ в ДНР журналиста Мартемьянова доставили в морг