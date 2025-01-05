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Пушков прокомментировал заявления европейских либералов
Пушков прокомментировал заявления европейских либералов - РИА Новости, 05.01.2025
Пушков прокомментировал заявления европейских либералов
Возмущенные заявления либеральных сил в Европе о росте популярности правых сил являются их признанием провала своей политики, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:35:00+03:00
2025-01-05T11:35:00+03:00
2025-01-05T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Возмущенные заявления либеральных сил в Европе о росте популярности правых сил являются их признанием провала своей политики, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Либеральные партии в Европе, что левые, что центристские, давно роют себе могилу неадекватными ответами на вызовы нового времени. Это относится и к Австрии, и к Франции, и к Британии, и к ФРГ. Вопли либералов о росте угрозы правого популизма, якобы угрожающего демократии, есть косвенная форма признания провала либеральной политики", - написал Пушков.Он отметил, что провал либералов "в экономике, энергетике, социальной сфере, в миграционной политике – и является причиной возрастания общественной поддержки правоконсервативных движений".
https://ria.ru/20241004/pushkov-1976278022.html
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в мире, европа, россия, австрия, алексей пушков
В мире, Европа, Россия, Австрия, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявления европейских либералов
Пушков назвал возмущения либералов в Европе признанием провала их политики