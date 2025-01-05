https://ria.ru/20250105/kurakhovo-1992589346.html

Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов

Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025

Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов

Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:28:00+03:00

2025-01-05T16:28:00+03:00

2025-01-05T16:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Рогов ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что гарнизон ВСУ в Курахово прекратил организованное сопротивление, западные окраины города зачищаются от одиночных группы украинских боевиков. Сам город окружен с нескольких сторон, враг выбит из основной части населенного пункта, последние недели бои шли за промзону в западной части Курахово. "С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово. Трагические времена, когда город был под оккупацией украинских боевиков, навсегда уходят в историю", - сказал Рогов. Ранее, 2 января, Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска установили флаг России над ТЭС в Курахово. Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250102/kurakhovo-1992312433.html

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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины