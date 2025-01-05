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Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025
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16:28 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/kurakhovo-1992589346.html
Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов
Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025
Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов
Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:28:00+03:00
2025-01-05T16:28:00+03:00
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Рогов ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что гарнизон ВСУ в Курахово прекратил организованное сопротивление, западные окраины города зачищаются от одиночных группы украинских боевиков. Сам город окружен с нескольких сторон, враг выбит из основной части населенного пункта, последние недели бои шли за промзону в западной части Курахово. "С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово. Трагические времена, когда город был под оккупацией украинских боевиков, навсегда уходят в историю", - сказал Рогов. Ранее, 2 января, Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска установили флаг России над ТЭС в Курахово. Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1980950150.html
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курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов

Рогов: российские войска установили флаг России на западной окраине Курахово

© СоцсетиРоссийские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео
Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Соцсети
Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что гарнизон ВСУ в Курахово прекратил организованное сопротивление, западные окраины города зачищаются от одиночных группы украинских боевиков. Сам город окружен с нескольких сторон, враг выбит из основной части населенного пункта, последние недели бои шли за промзону в западной части Курахово.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
3 января, 12:50
"С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово. Трагические времена, когда город был под оккупацией украинских боевиков, навсегда уходят в историю", - сказал Рогов.
Ранее, 2 января, Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска установили флаг России над ТЭС в Курахово.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Кадр поднятия триколора над Кураховской ТЭС - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Над ТЭС в Курахово установили российский флаг
2 января, 13:25
 
В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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