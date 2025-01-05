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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина "Козак", десять пикапов, пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер М113, 105-миллиметровые орудия М101 и два M119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - добавили в МО РФ.

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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область