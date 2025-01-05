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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025
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12:10 05.01.2025 (обновлено: 12:16 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kontrataka-1992565422.html
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:10:00+03:00
2025-01-05T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина "Козак", десять пикапов, пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер М113, 105-миллиметровые орудия М101 и два M119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Запад" составили до 450 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина "Козак", десять пикапов, пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер М113, 105-миллиметровые орудия М101 и два M119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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