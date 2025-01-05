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Чиновники не должны комментировать действия военных, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 05.01.2025 (обновлено: 18:02 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/khinshteyn-1992591431.html
Чиновники не должны комментировать действия военных, заявил Хинштейн
Чиновники не должны комментировать действия военных, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.01.2025
Чиновники не должны комментировать действия военных, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал недопустимыми случаи, когда чиновники комментируют действия российских войск, об этом он написал в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:56:00+03:00
2025-01-05T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 5 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал недопустимыми случаи, когда чиновники комментируют действия российских войск, об этом он написал в Telegram-канале."Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны. Призываю жителей доверять только официальным источникам", — заявил руководитель региона. Власти Курской области, отметил Хинштейн, делают все для помощи российской армии и приближения победы. "Также убедительно прошу жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зон: пока это небезопасно", — добавил он.Ранее в воскресенье Министерство обороны сообщило, что 5 января около 9:00 мск ВСУ пытались контратаковать в районе хутора Бердин в Курской области, бросив туда два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе украинских войск, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по ликвидации формирований противника продолжается, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250105/front-1992588406.html
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россия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Чиновники не должны комментировать действия военных, заявил Хинштейн

Хинштейн назвал комментарии гражданских властей о действиях ВС РФ недопустимыми

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 5 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал недопустимыми случаи, когда чиновники комментируют действия российских войск, об этом он написал в Telegram-канале.
"Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны. Призываю жителей доверять только официальным источникам", — заявил руководитель региона.
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Власти Курской области, отметил Хинштейн, делают все для помощи российской армии и приближения победы.
"Также убедительно прошу жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зон: пока это небезопасно", — добавил он.
Ранее в воскресенье Министерство обороны сообщило, что 5 января около 9:00 мск ВСУ пытались контратаковать в районе хутора Бердин в Курской области, бросив туда два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.
Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе украинских войск, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по ликвидации формирований противника продолжается, подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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