https://ria.ru/20250105/kherson-1992607548.html

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, заявил губернатор

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, заявил губернатор - РИА Новости, 05.01.2025

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, заявил губернатор

Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области после наступления нового года, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:10:00+03:00

2025-01-05T20:10:00+03:00

2025-01-05T20:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987761131_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_ec816c419ba00a14be1909643fa98abb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области после наступления нового года, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."С новогодней ночи враг стал чаще обстреливать гражданские объекты Херсонщины. Для террористических ударов киевские боевики используют ствольную артиллерию, беспилотники и высокоточные ракеты. Фактически пытаются навредить местным жителям всеми возможными способами. Из-за этого приходится чаще объявлять авиационную и ракетную опасности в регионе, чтобы вовремя проинформировать херсонцев", - написал Сальдо.Особенно, по его словам, от вражеских ударов страдает Новокаховский городской округ. Так, в Новой Каховке от обстрелов пострадали двое мужчин, оба госпитализированы с множественными осколочными ранениями, в Алешках ранена и доставлена в райбольницу женщина, погибших нет. Кроме того, по словам губернатора, в результате обстрелов в Новой Каховке повреждены два грузовых и шесть легковых автомобилей, перебит газопровод низкого давления, разбиты оконные стекла в многоквартирном доме, повреждена линия электропередачи, в Таврийске поврежден частный дом и газопровод. "Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме", - подчеркнул Сальдо. При этом, по данным главы региона, частично остаются без света Новая Каховка и Таврийск - около 8,5 тысячи человек. Работы по восстановлению продолжаются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992600866.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html

херсонская область

новая каховка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины