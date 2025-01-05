Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, заявил губернатор
Сальдо: ВСУ усилили обстрелы Херсонской области после наступления нового года
© Павел Филипчук Глава округа/TelegramФрагменты дрона ВСУ около Дома культуры в Каховке Херсонской области
Фрагменты дрона ВСУ около Дома культуры в Каховке Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области после наступления нового года, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"С новогодней ночи враг стал чаще обстреливать гражданские объекты Херсонщины. Для террористических ударов киевские боевики используют ствольную артиллерию, беспилотники и высокоточные ракеты. Фактически пытаются навредить местным жителям всеми возможными способами. Из-за этого приходится чаще объявлять авиационную и ракетную опасности в регионе, чтобы вовремя проинформировать херсонцев", - написал Сальдо.
Особенно, по его словам, от вражеских ударов страдает Новокаховский городской округ. Так, в Новой Каховке от обстрелов пострадали двое мужчин, оба госпитализированы с множественными осколочными ранениями, в Алешках ранена и доставлена в райбольницу женщина, погибших нет.
Кроме того, по словам губернатора, в результате обстрелов в Новой Каховке повреждены два грузовых и шесть легковых автомобилей, перебит газопровод низкого давления, разбиты оконные стекла в многоквартирном доме, повреждена линия электропередачи, в Таврийске поврежден частный дом и газопровод.
"Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме", - подчеркнул Сальдо.
При этом, по данным главы региона, частично остаются без света Новая Каховка и Таврийск - около 8,5 тысячи человек. Работы по восстановлению продолжаются.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.