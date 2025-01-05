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АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов

АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов - РИА Новости, 05.01.2025

АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов

Клиентов российских туроператоров в попавшем в ДТП в Карелии туристическом автобусе нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:39:00+03:00

2025-01-05T14:39:00+03:00

2025-01-05T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Клиентов российских туроператоров в попавшем в ДТП в Карелии туристическом автобусе нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По информации федеральных туроператоров на данный час, среди пассажиров их клиентов не было. Информация уточняется", - сообщили в ассоциации. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T14:39 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика карелия, дтп, новости - туризм, видео