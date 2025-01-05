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АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов
АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов - РИА Новости, 05.01.2025
АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов
Клиентов российских туроператоров в попавшем в ДТП в Карелии туристическом автобусе нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:39:00+03:00
2025-01-05T14:39:00+03:00
2025-01-05T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Клиентов российских туроператоров в попавшем в ДТП в Карелии туристическом автобусе нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По информации федеральных туроператоров на данный час, среди пассажиров их клиентов не было. Информация уточняется", - сообщили в ассоциации. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах.
Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
2025-01-05T14:39
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Происшествия, Республика Карелия, ДТП, Новости - Туризм
АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов
АТОР: клиентов российских туроператоров в попавшем в ДТП в Карелии автобусе нет
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Клиентов российских туроператоров в попавшем в ДТП в Карелии туристическом автобусе нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По информации федеральных туроператоров на данный час, среди пассажиров их клиентов не было. Информация уточняется", - сообщили в ассоциации.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС.
Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.