Рейтинг@Mail.ru
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/karelija-1992607930.html
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск - РИА Новости, 05.01.2025
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии в тяжелом состоянии жителей Брянска и Курчатова транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:16:00+03:00
2025-01-05T20:16:00+03:00
происшествия
москва
брянск
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984948955_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_86c817f9cddc4a8ad2dac08a8cf219dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП в Карелии в тяжелом состоянии жителей Брянска и Курчатова транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. "Минздрав Карелии контролирует и руководит оказанием медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с автобусом с самого начала. В настоящее время приняли решение двоих пострадавших в ДТП, которые находятся в ИТАР, транспортировать в Петрозаводск. Состояние больных крайне тяжелое. Это жители Брянска и Курчатова", - написал Охлопков на своей странице "Вконтакте". Он добавил, что пациентам оказана вся возможная в условиях Питкярантской ЦРБ помощь, но больным требуется специализированная помощь в условиях больниц третьего уровня. "Дальнейшее лечение они будут получать в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи и Республиканской больнице им. В.А. Баранова", - уточнил глава министерства. По информации Охлопкова, еще двоих пациентов, жителей Смоленска, из Питкярантской ЦРБ заберет Москва. Попутно бригада из Москвы заберет жительницу Белгорода с тяжелой травмой кисти и разрывом сухожилий. "Эти решения принимаются "в режиме реального времени" согласованно со Смоленском, Белгородом и Москвой для облегчения дальнейшей логистики больных на родину. Из Москвы машина выезжает через 20 минут", - заключил Охлопков. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
https://ria.ru/20250105/zaporozhe-1992606896.html
москва
брянск
петрозаводск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984948955_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_61730dc37de700ded15db18acd57956b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, брянск, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, Брянск, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск

Охлопков: двоих пострадавших в ДТП в Карелии доставили в Петрозаводск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП в Карелии в тяжелом состоянии жителей Брянска и Курчатова транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
"Минздрав Карелии контролирует и руководит оказанием медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с автобусом с самого начала. В настоящее время приняли решение двоих пострадавших в ДТП, которые находятся в ИТАР, транспортировать в Петрозаводск. Состояние больных крайне тяжелое. Это жители Брянска и Курчатова", - написал Охлопков на своей странице "Вконтакте".
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Самарской области произошло смертельное ДТП
Вчера, 18:45
Он добавил, что пациентам оказана вся возможная в условиях Питкярантской ЦРБ помощь, но больным требуется специализированная помощь в условиях больниц третьего уровня. "Дальнейшее лечение они будут получать в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи и Республиканской больнице им. В.А. Баранова", - уточнил глава министерства.
По информации Охлопкова, еще двоих пациентов, жителей Смоленска, из Питкярантской ЦРБ заберет Москва. Попутно бригада из Москвы заберет жительницу Белгорода с тяжелой травмой кисти и разрывом сухожилий. "Эти решения принимаются "в режиме реального времени" согласованно со Смоленском, Белгородом и Москвой для облегчения дальнейшей логистики больных на родину. Из Москвы машина выезжает через 20 минут", - заключил Охлопков.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым
Вчера, 20:02
 
ПроисшествияМоскваБрянскПетрозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала