Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск
Охлопков: двоих пострадавших в ДТП в Карелии доставили в Петрозаводск
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП в Карелии в тяжелом состоянии жителей Брянска и Курчатова транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
"Минздрав Карелии контролирует и руководит оказанием медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с автобусом с самого начала. В настоящее время приняли решение двоих пострадавших в ДТП, которые находятся в ИТАР, транспортировать в Петрозаводск. Состояние больных крайне тяжелое. Это жители Брянска и Курчатова", - написал Охлопков на своей странице "Вконтакте".
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Он добавил, что пациентам оказана вся возможная в условиях Питкярантской ЦРБ помощь, но больным требуется специализированная помощь в условиях больниц третьего уровня. "Дальнейшее лечение они будут получать в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи и Республиканской больнице им. В.А. Баранова", - уточнил глава министерства.
По информации Охлопкова, еще двоих пациентов, жителей Смоленска, из Питкярантской ЦРБ заберет Москва. Попутно бригада из Москвы заберет жительницу Белгорода с тяжелой травмой кисти и разрывом сухожилий. "Эти решения принимаются "в режиме реального времени" согласованно со Смоленском, Белгородом и Москвой для облегчения дальнейшей логистики больных на родину. Из Москвы машина выезжает через 20 минут", - заключил Охлопков.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.