https://ria.ru/20250105/karelija-1992607930.html

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск - РИА Новости, 05.01.2025

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии транспортировали в Петрозаводск

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии в тяжелом состоянии жителей Брянска и Курчатова транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:16:00+03:00

2025-01-05T20:16:00+03:00

2025-01-05T20:16:00+03:00

происшествия

москва

брянск

петрозаводск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП в Карелии в тяжелом состоянии жителей Брянска и Курчатова транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. "Минздрав Карелии контролирует и руководит оказанием медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с автобусом с самого начала. В настоящее время приняли решение двоих пострадавших в ДТП, которые находятся в ИТАР, транспортировать в Петрозаводск. Состояние больных крайне тяжелое. Это жители Брянска и Курчатова", - написал Охлопков на своей странице "Вконтакте". Он добавил, что пациентам оказана вся возможная в условиях Питкярантской ЦРБ помощь, но больным требуется специализированная помощь в условиях больниц третьего уровня. "Дальнейшее лечение они будут получать в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи и Республиканской больнице им. В.А. Баранова", - уточнил глава министерства. По информации Охлопкова, еще двоих пациентов, жителей Смоленска, из Питкярантской ЦРБ заберет Москва. Попутно бригада из Москвы заберет жительницу Белгорода с тяжелой травмой кисти и разрывом сухожилий. "Эти решения принимаются "в режиме реального времени" согласованно со Смоленском, Белгородом и Москвой для облегчения дальнейшей логистики больных на родину. Из Москвы машина выезжает через 20 минут", - заключил Охлопков. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html

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происшествия, москва, брянск, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия