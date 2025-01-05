https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула - РИА Новости, 05.01.2025
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
Миллиарды потраченных евро и долларов не спасли украинских гигантов мысли от военного и политического позора. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:00:00+03:00
2025-01-05T08:00:00+03:00
2025-01-05T08:00:00+03:00
аналитика
россия
киев
донбасс
борис джонсон
олаф шольц
вооруженные силы украины
джон салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992516296_0:0:1187:669_1920x0_80_0_0_a9cae3f86219e431ee3a3ed78c5328fb.jpg
Миллиарды потраченных евро и долларов не спасли украинских гигантов мысли от военного и политического позора.Разрекламированная так, что павлиний пух и перья стояли в Киеве дыбом, звеня от самомнения, подготовленная по натовским стандартам, упакованная в танки "Леопард" и самоходные гаубицы "Цезарь", 155-я бригада ВСУ прекратила подавать признаки армейской жизни, не дотянув даже до ЛБС. Это не "кремлевская пропаганда" — это "Форбс" сообщает. Начиная свою корреспонденцию с отчета об успехах нашей (не удивительно ни разу) группировки в зоне спецоперации. И это лишь один из тысяч примеров краха затеянной против нас войны.Без или с приставкой "прокси".Сюда же воровство наших активов и провал подготовки вэсэушных пилотов, сюда же поставки всяких американских "хамви", пусть и многочисленных, а также французских "Миражей" версии 2000-5F (но в количестве лишь шести штук).В Донбассе вэсэушникам так плохо, что европейская пресса, обычно находящаяся в алкогольной коме после новогодья, посвящает этой ситуации дневные онлайн-вещания. Поводов для оптимизма нет и не предвидится. Даже если их выдумывать, чтобы поддержать киевских, снисходительно похлопав по плечу, все равно получается не слишком убедительно.Русские войска идут в наступление, и возможности их не то что отбросить, а просто остановить не существует. И это снова не "кремлевская пропаганда", не сводка нашего Минобороны — это сообщает сочащаяся русофобией газета "Монд".А ведь ровно три года назад мысль о переговорах с нами, в повестку которых были бы включены российские озабоченности и предложения о создании новой системы международной безопасности, отвергалась тут же. И на встрече в Женеве главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с американским Блинкеном (он, кстати, где? И что собирается по жизни делать дальше?). И в Москве, когда посол Джон Салливан что-то там говорил, приехав на Смоленскую площадь. Хотелось бы еще уточнить, где сегодня этот Салливан.Исчезновение персонажей, заказавших драку с нами и расплатившихся за нее чужими жизнями (российский Генштаб сообщал еще в декабре, что потери ВСУ за время СВО превысили девятьсот тысяч человек), для евроатлантистов есть норма политического поведения.Сюда же — и Бориса Джонсона с его "хорошей прической", как и Олафа Шольца с его "безусловной поддержкой Украины", и прячущегося от своих избирателей Макрона, который только что не в зубы целовался с Зеленским.Вот все эти деятели и их присные, что готовили меморандумы и рефераты, нас не хотели ни читать, ни видеть, ни слышать. По их приказам нас показательно демонизировали в публичном поле. Указания о разработке и введении против нас "адских санкций" давали тоже они.Три года прошло.Блинкен и Байден исчезли или вот-вот исчезнут, вляпавшись в историю. Та же судьба ждет Шольца. Джонсон переквалифицировался в деревенского блогера тире эсквайра, живущего, правда, не на свои мысли, а на деньги налогоплательщиков. Макрон влачит президентский мандат, лишившись остатков доверия французов, в Елисейском дворце.За теми, кто устроил геополитический кризис в Европе, ожидаемо пришли чистильщики. И сказали нам, что готовы "предложить сделку". Что? Что предложить? — Да-с, сделку. "Ну вы, — говорят они нам, — заморозьте все на ЛБС как есть, прекратите огонь, а мы отложим принятие Украины в НАТО на двадцать лет". Что? Что вы откладываете?Предложения новой вашингтонской команды по разрешению глобального кризиса безопасности звучат как ответы детсадовской трехлетки на задание вычислить интеграл. Да и выглядит поведение тех, кто получит после инаугурации следующего хозяина Белого дома право делать ходы в геополитической партии, откровенно несерьезно.Чистильщикам следует для начала снять шоры с глаз и извлечь беруши из слуховых каналов. Чтобы расслышать отчетливо артикулированное нами наше же несогласие с предложениями западников. Не менее важно западникам увидеть, смириться и принять уже наконец-то нехитрый силлогизм, что переговорные позиции российские определяются и будут определяться не ими и не в кабинетах, не в кулуарах, не в коридорах и не в залах заседаний.Переговорные позиции — наши — определяются сегодня нашими солдатами, нашими офицерами, нашими командирами. Нашим Минобороны и нашим Генштабом. Именно эти люди, известные и неизвестные (но каждый из них для нас — герой), и очерчивают точнее любого циркуля и убедительнее любого дипломата наши позиции в будущей дискуссии. От которой мы как не отказывались, так и не отказываемся и отказываться не будем.И это не у нас, а у них так называемые политики исчезают в безвременье, боясь ответственности. Это у них, а не у нас слово — настоящий воробей: его можно изловить, но все равно там сплошная ложь и увертки.Запад утратил не только кредит доверия — он оказался банальным банкротом, не умеющим ни отвечать за поступки, ни платить самостоятельно по счетам.И вот когда эти первичные навыки там, откуда нам грозили санкциями, поражением и уничтожением, будут освоены, тогда и придет время для диалога. Спокойного. С полным осознанием, кто в этом противостоянии победитель, а кто проигравший. Кто выдвигает условия. А кто будет обязан безоговорочно капитулировать.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html
https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html
https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992516296_206:0:1101:671_1920x0_80_0_0_46042df55b7f19f7c7baae6df1ca48f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, россия, киев, донбасс, борис джонсон, олаф шольц, вооруженные силы украины, джон салливан, нато, украина
Аналитика, Россия, Киев, Донбасс, Борис Джонсон, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Джон Салливан, НАТО, Украина
Миллиарды потраченных евро и долларов не спасли украинских гигантов мысли от военного и политического позора.
Разрекламированная так, что павлиний пух и перья стояли в Киеве
дыбом, звеня от самомнения, подготовленная по натовским стандартам, упакованная в танки "Леопард" и самоходные гаубицы "Цезарь", 155-я бригада ВСУ
прекратила подавать признаки армейской жизни, не дотянув даже до ЛБС. Это не "кремлевская пропаганда" — это "Форбс" сообщает. Начиная свою корреспонденцию с отчета об успехах нашей (не удивительно ни разу) группировки в зоне спецоперации. И это лишь один из тысяч примеров краха затеянной против нас войны.
Без или с приставкой "прокси".
Сюда же воровство наших активов и провал
подготовки вэсэушных пилотов, сюда же поставки всяких американских "хамви", пусть и многочисленных, а также французских "Миражей" версии 2000-5F (но в количестве лишь шести штук).
В Донбассе
вэсэушникам так плохо, что европейская пресса, обычно находящаяся в алкогольной коме после новогодья, посвящает этой ситуации дневные онлайн-вещания. Поводов для оптимизма нет и не предвидится. Даже если их выдумывать, чтобы поддержать киевских, снисходительно похлопав по плечу, все равно получается не слишком убедительно.
Русские войска идут в наступление, и возможности их не то что отбросить, а просто остановить не существует. И это снова не "кремлевская пропаганда", не сводка нашего Минобороны — это сообщает сочащаяся русофобией газета "Монд
".
А ведь ровно три года назад мысль о переговорах с нами, в повестку которых были бы включены российские озабоченности и предложения о создании новой системы международной безопасности, отвергалась тут же. И на встрече в Женеве
главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова
с американским Блинкеном (он, кстати, где? И что собирается по жизни делать дальше?). И в Москве
, когда посол Джон Салливан
что-то там говорил, приехав на Смоленскую площадь. Хотелось бы еще уточнить, где сегодня этот Салливан.
Исчезновение персонажей, заказавших драку с нами и расплатившихся за нее чужими жизнями (российский Генштаб сообщал еще в декабре, что потери ВСУ
за время СВО превысили девятьсот тысяч человек), для евроатлантистов есть норма политического поведения.
Сюда же — и Бориса Джонсона
с его "хорошей прической", как и Олафа Шольца
с его "безусловной поддержкой Украины", и прячущегося от своих избирателей Макрона, который только что не в зубы целовался с Зеленским.
Вот все эти деятели и их присные, что готовили меморандумы и рефераты, нас не хотели ни читать, ни видеть, ни слышать. По их приказам нас показательно демонизировали в публичном поле. Указания о разработке и введении против нас "адских санкций" давали тоже они.
Блинкен и Байден исчезли или вот-вот исчезнут, вляпавшись в историю. Та же судьба ждет Шольца. Джонсон переквалифицировался в деревенского блогера тире эсквайра, живущего, правда, не на свои мысли, а на деньги налогоплательщиков. Макрон влачит президентский мандат, лишившись остатков доверия французов, в Елисейском дворце.
За теми, кто устроил геополитический кризис в Европе
, ожидаемо пришли чистильщики. И сказали нам, что готовы "предложить сделку". Что? Что предложить? — Да-с, сделку. "Ну вы, — говорят они нам, — заморозьте все на ЛБС как есть, прекратите огонь, а мы отложим принятие Украины
в НАТО
на двадцать лет". Что? Что вы откладываете?
Предложения новой вашингтонской команды по разрешению глобального кризиса безопасности звучат как ответы детсадовской трехлетки на задание вычислить интеграл. Да и выглядит поведение тех, кто получит после инаугурации следующего хозяина Белого дома право делать ходы в геополитической партии, откровенно несерьезно.
Чистильщикам следует для начала снять шоры с глаз и извлечь беруши из слуховых каналов. Чтобы расслышать отчетливо артикулированное нами наше же несогласие с предложениями западников. Не менее важно западникам увидеть, смириться и принять уже наконец-то нехитрый силлогизм, что переговорные позиции российские определяются и будут определяться не ими и не в кабинетах, не в кулуарах, не в коридорах и не в залах заседаний.
Переговорные позиции — наши — определяются сегодня нашими солдатами, нашими офицерами, нашими командирами. Нашим Минобороны и нашим Генштабом. Именно эти люди, известные и неизвестные (но каждый из них для нас — герой), и очерчивают точнее любого циркуля и убедительнее любого дипломата наши позиции в будущей дискуссии. От которой мы как не отказывались, так и не отказываемся и отказываться не будем.
И это не у нас, а у них так называемые политики исчезают в безвременье, боясь ответственности. Это у них, а не у нас слово — настоящий воробей: его можно изловить, но все равно там сплошная ложь и увертки.
Запад утратил не только кредит доверия — он оказался банальным банкротом, не умеющим ни отвечать за поступки, ни платить самостоятельно по счетам.
И вот когда эти первичные навыки там, откуда нам грозили санкциями, поражением и уничтожением, будут освоены, тогда и придет время для диалога. Спокойного. С полным осознанием, кто в этом противостоянии победитель, а кто проигравший. Кто выдвигает условия. А кто будет обязан безоговорочно капитулировать.