https://ria.ru/20250105/izvestiya-1992595775.html

Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке

Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке - РИА Новости, 05.01.2025

Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке

Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:58:00+03:00

2025-01-05T17:58:00+03:00

2025-01-05T17:58:00+03:00

горловка

александр мартемьянов

вооруженные силы украины

происшествия

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579504_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_16d8f78aaf7425b0941eb505a93333cb.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке, сообщается в Telegram-канале издания. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке. В автомобиле лежали его талисманы - гусь-доктор и кот-напарник, в кармане которого военкор хранил обезболивающее. Журналист верил, что они спасут его в случае беды", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эвакуации автомобиля помогал фотокорреспондент и друг журналиста Дмитрий Ягодкин. Незадолго до трагедии Мартемьянов позвонил Ягодкину и рассказал, что колесо его машины пробито, через время Ягодкин уже не смог дозвониться до друга, а после узнал о случившемся. "Саша мне запомнится как человек с большой буквы. Он - профессионал своего дела: работал и днем, и ночью", - рассказал Ягодкин, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992536880.html

https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992555195.html

горловка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, происшествия, россия, донецкая народная республика