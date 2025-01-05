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Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке - РИА Новости, 05.01.2025
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17:58 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/izvestiya-1992595775.html
Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке
Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке - РИА Новости, 05.01.2025
Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке
Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:58:00+03:00
2025-01-05T17:58:00+03:00
горловка
александр мартемьянов
вооруженные силы украины
происшествия
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке, сообщается в Telegram-канале издания. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке. В автомобиле лежали его талисманы - гусь-доктор и кот-напарник, в кармане которого военкор хранил обезболивающее. Журналист верил, что они спасут его в случае беды", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эвакуации автомобиля помогал фотокорреспондент и друг журналиста Дмитрий Ягодкин. Незадолго до трагедии Мартемьянов позвонил Ягодкину и рассказал, что колесо его машины пробито, через время Ягодкин уже не смог дозвониться до друга, а после узнал о случившемся. "Саша мне запомнится как человек с большой буквы. Он - профессионал своего дела: работал и днем, и ночью", - рассказал Ягодкин, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992536880.html
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горловка
россия
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горловка, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, происшествия, россия, донецкая народная республика
Горловка, Александр Мартемьянов, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика
Машину погибшего корреспондента "Известий" эвакуировали с трассы в Горловке

Машину погибшего корреспондента "Известий" Мартемьянова эвакуировали из Горловки

© Фото : соцсети журналистаВнештатный корреспондент российской газеты "Известия" Александр Мартемьянов
Внештатный корреспондент российской газеты Известия Александр Мартемьянов - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : соцсети журналиста
Внештатный корреспондент российской газеты "Известия" Александр Мартемьянов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке, сообщается в Telegram-канале издания.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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Вчера, 00:15
"Машину погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке. В автомобиле лежали его талисманы - гусь-доктор и кот-напарник, в кармане которого военкор хранил обезболивающее. Журналист верил, что они спасут его в случае беды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в эвакуации автомобиля помогал фотокорреспондент и друг журналиста Дмитрий Ягодкин. Незадолго до трагедии Мартемьянов позвонил Ягодкину и рассказал, что колесо его машины пробито, через время Ягодкин уже не смог дозвониться до друга, а после узнал о случившемся.
"Саша мне запомнится как человек с большой буквы. Он - профессионал своего дела: работал и днем, и ночью", - рассказал Ягодкин, чьи слова приводятся в сообщении.
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ГорловкаАлександр МартемьяновВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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