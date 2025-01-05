https://ria.ru/20250105/istrebitel-1992564938.html

Российские ВКС сбили украинский истребитель

Российские ВКС сбили украинский истребитель - РИА Новости, 05.01.2025

Российские ВКС сбили украинский истребитель

Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:05:00+03:00

2025-01-05T12:05:00+03:00

2025-01-05T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

украина

миг-29

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992566508_0:0:5017:2822_1920x0_80_0_0_b0ba16bcd0c536083bb8323e7bb95b1f.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также по скоплениям живой силы и военной техники в 137 районах.Силы ПВО в то же время перехватили три французские управляемые авиабомбы Hammer, снаряд американской РСЗО HIMARS и 174 беспилотника самолетного типа.Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили:

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф)