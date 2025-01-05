https://ria.ru/20250105/istrebitel-1992564938.html
Российские ВКС сбили украинский истребитель
Российские ВКС сбили украинский истребитель - РИА Новости, 05.01.2025
Российские ВКС сбили украинский истребитель
Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:05:00+03:00
2025-01-05T12:05:00+03:00
2025-01-05T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
украина
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также по скоплениям живой силы и военной техники в 137 районах.Силы ПВО в то же время перехватили три французские управляемые авиабомбы Hammer, снаряд американской РСЗО HIMARS и 174 беспилотника самолетного типа.Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили:
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Украина, МиГ-29, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ВКС сбили украинский истребитель
Минобороны: российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29