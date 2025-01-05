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При израильских ударах по сектору Газа погибли не менее 88 человек - РИА Новости, 05.01.2025
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13:18 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/gaza-1992572805.html
При израильских ударах по сектору Газа погибли не менее 88 человек
При израильских ударах по сектору Газа погибли не менее 88 человек - РИА Новости, 05.01.2025
При израильских ударах по сектору Газа погибли не менее 88 человек
По меньшей мере 88 человек погибли, 208 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:18:00+03:00
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КАИР, 5 янв - РИА Новости. По меньшей мере 88 человек погибли, 208 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 88 погибших и 208 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 805, пострадали более 109 тысяч человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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При израильских ударах по сектору Газа погибли не менее 88 человек

Минздрав Газы: за сутки в секторе Газа погибли 88 человек, 208 пострадали

© РИА Новости / Назар Альян | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС"
Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Назар Альян
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Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС". Архивное фото
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КАИР, 5 янв - РИА Новости. По меньшей мере 88 человек погибли, 208 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 88 погибших и 208 пострадавших", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 805, пострадали более 109 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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