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В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 05.01.2025
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10:51 05.01.2025 (обновлено: 11:24 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ekaterinburg-1992559143.html
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 05.01.2025
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля молодого человека, обвиняемого в приготовлении к теракту с использованием СВУ в местах массового... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:51:00+03:00
2025-01-05T11:24:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля молодого человека, обвиняемого в приготовлении к теракту с использованием СВУ в местах массового пребывания людей в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года", – озвучила решение судья.Весь процесс по мере пресечения проходил в закрытом режиме, СМИ пустили лишь на оглашение.Как пояснила судья на оглашении резолютивной части, обвиняемый, 2008 года рождения, является студентом первого курса местного колледжа, работает курьером, холост и ранее не был судим. Задержали его 4 января.В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Ведомство обнародовало кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт: по словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку хотели "протестировать", а в дальнейшем "рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать". У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.Двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, отмечал СК РФ.По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20241227/terroristy-1991637590.html
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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
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происшествия, екатеринбург, россия, урал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге до 21 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля молодого человека, обвиняемого в приготовлении к теракту с использованием СВУ в местах массового пребывания людей в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года", – озвучила решение судья.
Весь процесс по мере пресечения проходил в закрытом режиме, СМИ пустили лишь на оглашение.
Как пояснила судья на оглашении резолютивной части, обвиняемый, 2008 года рождения, является студентом первого курса местного колледжа, работает курьером, холост и ранее не был судим. Задержали его 4 января.
В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Ведомство обнародовало кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт: по словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку хотели "протестировать", а в дальнейшем "рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать". У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.
© ЦОС ФСБ РоссииФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© ЦОС ФСБ России
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
Двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, отмечал СК РФ.
По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.
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