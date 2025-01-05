https://ria.ru/20250105/ekaterinburg-1992559143.html

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 05.01.2025

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля молодого человека, обвиняемого в приготовлении к теракту с использованием СВУ в местах массового... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:51:00+03:00

2025-01-05T10:51:00+03:00

2025-01-05T11:24:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

урал

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля молодого человека, обвиняемого в приготовлении к теракту с использованием СВУ в местах массового пребывания людей в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года", – озвучила решение судья.Весь процесс по мере пресечения проходил в закрытом режиме, СМИ пустили лишь на оглашение.Как пояснила судья на оглашении резолютивной части, обвиняемый, 2008 года рождения, является студентом первого курса местного колледжа, работает курьером, холост и ранее не был судим. Задержали его 4 января.В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Ведомство обнародовало кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт: по словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку хотели "протестировать", а в дальнейшем "рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать". У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.Двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, отмечал СК РФ.По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20241227/terroristy-1991637590.html

екатеринбург

россия

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге 2025-01-05T10:51 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, урал, следственный комитет россии (ск рф)