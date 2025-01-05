https://ria.ru/20250105/diskriminatsiya-1992600662.html
В Турции начали расследование в отношении мэра за дискриминацию сирийцев
В Турции начали расследование в отношении мэра за дискриминацию сирийцев - РИА Новости, 05.01.2025
В Турции начали расследование в отношении мэра за дискриминацию сирийцев
Следствие начато в отношении мэра турецкого города Болу Танжу Озджана после его признания в том, что он принял ряд дискриминационных решений, направленных... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:06:00+03:00
2025-01-05T19:06:00+03:00
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СТАМБУЛ, 5 янв - РИА Новости. Следствие начато в отношении мэра турецкого города Болу Танжу Озджана после его признания в том, что он принял ряд дискриминационных решений, направленных против сирийцев, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. "Генпрокуратура Болу начала расследование в отношении мэра Танжу Озджана в связи с его заявлениями о сирийцах", - заявил Тунч в соцсети X. Озджан сообщил в эфире одного из телеканалов на этой неделе, что "нелегально аннулировал разрешения на работу сирийцев". "Если бы сирийцы стали судиться, то они могли бы выиграть суд. Я увидел, что они так и не уезжают из Болу, поэтому увеличил тарифы на воду для них в десять раз - это тоже было сделано незаконно", - признался одиозный мэр. Также в Болу были увеличены именно для сирийцев пошлины на заключение брака, были сняты вывески на арабском языке. По данным телеканала AHaber, в отношении мэра возбуждено дело по статье о разжигании ненависти и дискриминации, также прокуратура потребует возбудить дело о злоупотреблении должностными обязанностями. Мэр уже отреагировал в соцсети X на начатое расследование. По его словам, никаких преступлений он не совершал, а лишь защищал интересы турецкой нации. "Теперь в Болу осталось лишь несколько сирийцев и иракцев. После моих действий дети без страха ходят в парки и школы, наши девушки и женщины не подвергаются домогательствам", - отметил Озджан. Озджан не впервые жестко высказывается о сирийцах. Так, 12 декабря вскоре после смены власти в Сирии он заявил, что властям Болу не потребуется отправлять сирийских беженцев в САР, так как все они покинули город еще пять лет назад. Темпы возвращения сирийцев на родину из Турции после смены власти в Дамаске увеличились почти в семь раз, сообщал в декабре министр внутренних дел Турции Али Ерликая Согласно актуальным данным в Турции проживают более 2 миллионов 920 тысяч сирийских беженцев. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241225/sud-1991306904.html
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в мире, турция, сирия, дамаск (город), башар асад, генеральная прокуратура рф
В мире, Турция, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Генеральная прокуратура РФ
В Турции начали расследование в отношении мэра за дискриминацию сирийцев
В Турции начали расследование в отношении мэра Болу Танжу Озджана
СТАМБУЛ, 5 янв - РИА Новости. Следствие начато в отношении мэра турецкого города Болу Танжу Озджана после его признания в том, что он принял ряд дискриминационных решений, направленных против сирийцев, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
"Генпрокуратура
Болу начала расследование в отношении мэра Танжу Озджана в связи с его заявлениями о сирийцах", - заявил Тунч в соцсети
X.
Озджан сообщил в эфире одного из телеканалов на этой неделе, что "нелегально аннулировал разрешения на работу сирийцев".
"Если бы сирийцы стали судиться, то они могли бы выиграть суд. Я увидел, что они так и не уезжают из Болу, поэтому увеличил тарифы на воду для них в десять раз - это тоже было сделано незаконно", - признался одиозный мэр. Также в Болу были увеличены именно для сирийцев пошлины на заключение брака, были сняты вывески на арабском языке.
По данным телеканала AHaber, в отношении мэра возбуждено дело по статье о разжигании ненависти и дискриминации, также прокуратура потребует возбудить дело о злоупотреблении должностными обязанностями.
Мэр уже отреагировал в соцсети X на начатое расследование. По его словам, никаких преступлений он не совершал, а лишь защищал интересы турецкой нации. "Теперь в Болу осталось лишь несколько сирийцев и иракцев. После моих действий дети без страха ходят в парки и школы, наши девушки и женщины не подвергаются домогательствам", - отметил Озджан.
Озджан не впервые жестко высказывается о сирийцах. Так, 12 декабря вскоре после смены власти в Сирии
он заявил, что властям Болу не потребуется отправлять сирийских беженцев в САР, так как все они покинули город еще пять лет назад.
Темпы возвращения сирийцев на родину из Турции
после смены власти в Дамаске
увеличились почти в семь раз, сообщал в декабре министр внутренних дел Турции Али Ерликая
Согласно актуальным данным в Турции проживают более 2 миллионов 920 тысяч сирийских беженцев.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия
в переговорах не участвовала.